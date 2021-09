God of War eletto miglior gioco di sempre (e Phil Spencer è d’accordo)

Quello di God of War è stato un ritorno da manuale, un modo inaspettato per rinfrescare un franchise fermo da un po’, e che ha scosso il mercato e il pubblico.

Il titolo di Santa Monica ha dovuto lottare con tante uscite pesanti quell’anno, una su tutte Red Dead Redemption 2, e ne è uscito vincitore.

Il 2018 è stato anche l’anno di Marvel’s Spider-Man, il cui sequel in uscita prenderà ispirazione addirittura da Star Wars per la trama.

God of War, invece, ha rischiato per un momento di essere ambientato in Egitto. Di recente sono emersi alcuni studi di personaggi e del gioco in questa possibilità.

Una lezione amara ma dolorosamente necessaria

Di recente, il gioco è stato al centro di un sondaggio condotto da IGN US presso la community.

Lo scopo del sondaggio? Eleggere il miglior videogioco di sempre secondo i giocatori. Un sondaggio ad eliminazione a turni, in cui God of War è risultato vincitore.

Tanti saluti a titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che Kratos ha preso ad accettate durante il corso del sondaggio.

Cory Barlog ha subito commentato il risultato dimostrandosi entusiasta e commosso di questo riconoscimento da parte dei giocatori, promettendo grandi cose per il futuro.

Il tweet del director del gioco ha ovviamente avuto molti commenti, tra cui quello di Phil Spencer, che ha risposto con altrettanto entusiasmo:

«Congratulazioni, un grande riconoscimento per un fantastico gioco da te e dal team.­»

Un grande gesto di sportività, come sempre da parte di Phil Spencer, in attesa che God of War Ragnarok possa arrivare molto presto.

Proprio oggi è emerso un dettaglio interessante sui motivi del rinvio del gioco, dovuto a quanto pare ad un infortunio di… Kratos.

Un gioco che solo da poco conosciamo con il nome ufficiale, perché ha rischiato di chiamarsi in un altro modo fino a poco tempo fa.