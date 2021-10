God of War Ragnarok, la cover diventa una spettacolare animazione (ed è gratis)

Dopo l’incredibile successo ottenuto dal precedente capitolo, God of War Ragnarok è certamente diventato uno dei videogiochi più attesi per il prossimo anno dalla community di appassionati.

Il sequel di God of War proseguirà il viaggio dei protagonisti Kratos e Atreus ed evolverà il gameplay visto nel precedente capitolo: a ribadire la somiglianza sia a livello di temi che di meccaniche ci ha pensato anche la cover art del titolo, molto simile a quella dell’ultimo episodio di Santa Monica.

Poche settimane fa i giocatori hanno infatti voluto celebrare God of War come il miglior videogioco di sempre: un risultato che ha trovato d’accordo perfino Phil Spencer di Xbox.

La cover art di Ragnarok è stata mostrata nel trailer ufficiale del sequel, disponibile anche con il doppiaggio interamente in italiano.

L’artista Game on Focus ha dunque deciso di immaginare come sarebbe la cover art di God of War Ragnarok se fosse stata ideata come un’animazione in-game.

Per rispondere a questa domanda, l’utente ha dunque deciso di prendere l’artwork di God of War Ragnarok ed animarlo manualmente, utilizzando anche la musica composta da Bear McCreary.

Il risultato è sicuramente spettacolare, al punto che sembra essere una vera cattura in-game di un possibile title screen del nuovo capitolo.

L’artista ha anche deciso di fornire dei link per scaricare l’animazione gratuitamente e impostarla perfino come sfondo del vostro PC o smartphone: potete ammirare il lavoro nel seguente tweet, che include anche i relativi collegamenti per il download.

GoW Wallpaper – 4K – https://t.co/ytS4sOtts1

GoW Wallpaper – Phone – https://t.co/q7amvGww3L

GoW Wallpaper – 1080p – https://t.co/MXPdrNNvhk — Game on Focus (@GameonFocus) October 14, 2021

Anche Santa Monica ha dimostrato il proprio apprezzamento per il lavoro dell’utente, al punto da pubblicizzare l’animazione sul proprio account social tramite un «retweet».

Il wallpaper animato può dunque rappresentare un modo eccellente per dimostrare di essere fan di God of War, in attesa che il prossimo capitolo possa essere finalmente disponibile.

L’attesa per Ragnarok sarà ancora lunga: l’attore che interpreta Kratos ha ammesso di essere il responsabile dei ritardi, elogiando Santa Monica per un gesto di grande classe.

Sorprendentemente, il nome God of War Ragnarok è diventato ufficiale solo dopo averlo pubblicizzato con l’ultimo trailer: il marchio non era infatti stato ancora registrato.

Il papà di God of War ha svelato che il primo capitolo era stato inizialmente concepito per avere una prospettiva in prima persona: chissà come sarebbe la serie adesso se gli autori avessero scelto di seguire quell’idea.