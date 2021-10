Bloodborne, i fan sono arrabbiati dopo l’annuncio di God of War su PC

Nonostante siano passati ormai più di 6 anni dal suo debutto, PlayStation e FromSoftware non hanno ancora svelato alcuna novità riguardante una possibile versione PC di Bloodborne, richiesta ormai da diverso tempo da buona parte della community.

Proprio in virtù delle sempre più crescenti richieste della community, la notizia che God of War sarebbe presto sbarcato su PC ha causato grande sconforto e rabbia per i fan, che stanno iniziando a perdere la pazienza.

Durante la giornata di ieri è stato infatti annunciato che God of War sarebbe arrivato su PC il prossimo gennaio: la notizia è arrivata completamente a sorpresa.

A differenza dei giocatori che non vorrebbero vedere arrivare le esclusive su PC perché troppo fedeli alle console, i fan di Bloodborne si sono infuriati per il semplice motivo che, attualmente, si sentono ignorati dalla casa di PlayStation.

Game Rant ha infatti riportato le impressioni della community di Bloodborne su Twitter, con diversi post — e meme — realizzati dai fan dell’avventura di FromSoftware in seguito all’annuncio.

Tra questi c’è infatti chi sottolinea come PlayStation stia facendo di tutto per convertire ogni possibile esclusiva su PC… a eccezione proprio Bloodborne, che potrebbe addirittura rimanere l’unico titolo senza un porting.

Allo stesso tempo, c’è chi ha fatto notare come curiosamente non è stato God of War l’argomento in tendenza in seguito all’annuncio, ma Bloodborne, a testimonianza della frustrazione dei fan del soulslike.

There's a very clear trend pic.twitter.com/HTzkjMWlLZ — Is Bloodborne on PC (@isbbonpc) October 20, 2021

Curioso notare come perfino Cyberpunk 2077, in seguito alla notizia del rinvio delle versioni next-gen, sia diventato un argomento di maggiore tendenza rispetto allo stesso God of War.

Allo stesso tempo, c’è chi ha scelto di buttarla sul ridere, citando una delle famose scene iniziali della serie Netflix del momento, Squid Game, indicando che Sony sta semplicemente cercando di capire «quanto sono disposti a spingersi lontano i fan» per vedere una versione PC.

Sony preparing to see how far we are willing to go for Bloodborne PC port. pic.twitter.com/TAVjoC8wwE — Shacknews (@shacknews) October 20, 2021

Insomma, battute a parte, la frustrazione dei fan nel non aver ancora ricevuto buone notizie sul fronte PC lascia poco spazio a interpretazioni: per loro non resta da fare altro se non aspettare che l’esclusiva PlayStation venga ritenuta pronta per fare il grande salto.

Allo stesso tempo, alcuni appassionati hanno però accolto la notizia positivamente: il solo fatto che stia arrivando God of War su Pc significherebbe infatti che non mancherebbe molto all’arrivo di Bloodborne.

Stando alle ultime indiscrezioni, questo sogno potrebbe diventare realtà molto prima del previsto: sembra infatti che una versione PC sia già pronta.

Nel frattempo, c’è chi è riuscito a importare il boss finale di Bloodborne e farlo scontrare con quello di Dark Souls III: il loro scontro è appassionante.

E chissà che in futuro non venga realizzato anche un «demake» in 2D, come immaginato da un bellissimo artwork di Bloodborne in pixel art.