PS5, sondaggio svela l’esclusiva più attesa

Un sondaggio condotto da IGN.com e proposto ai suoi lettori ha svelato quale esclusiva PS5 è la più attesa dai fan, tra le 5 proposte scelte dalla redazione.

Alcuni giocatori potranno forse rimanere sorpresi, ma ha nettamente vinto Horizon Forbidden West, il sequel di Zero Dawn, con una netta preferenza del 47.9%: quasi la metà degli utenti ha dichiarato che il nuovo gioco dei Guerrilla Games è il più atteso tra i prossimi giochi in uscita.

Si deve invece accontentare di un secondo posto Ratchet & Clank Rift Apart, da cui abbiamo potuto avere un assaggio di next-gen nel gameplay mostratoci all’ultimo State of Play, con un rispettabilissimo 29.6% delle preferenze.

Nel sondaggio era però assente God of War Ragnarok, dato che effettivamente a parte il logo, analizzato approfonditamente dai fan negli ultimi giorni, non sappiamo ancora molto della prossima avventura di Kratos.

Horizon Forbidden West è l'esclusiva PS5 più attesa da quasi il 50% degli utenti.

Le altre scelte disponibili nel sondaggio hanno invece avuto un numero più o meno simile di voti: al terzo posto possiamo trovare Deathloop con l’8.1%, mentre al quarto posto, non molto distanziato, Kena Bridge of Spirits con il 7.9% delle preferenze.

Fanalino di coda tra i giochi PS5 attesi nel prossimo futuro è invece Ghostwire Tokyo, che ha ricevuto solamente il 6.6% dei voti degli utenti.

Interessante notare come tutte e 3 le scelte sommate rimangano comunque distanti dal solo Ratchet & Clank Rift Apart, dato che comunque avrebbero insieme il 22.6% dei voti degli utenti: la differenza rimarrebbe dunque del 7%.

Nei commenti gli utenti hanno sottolineato come, secondo loro, non ci fosse davvero partita proprio a causa dell’assenza di Ragnarok: secondo molti iscritti sarebbe stata infatti la prossima avventura di Kratos a dominare la competizione.

In ogni caso, sembra ci sia molta attesa per il sequel su PS5 con protagonista Aloy, la cui data di uscita è attualmente prevista per il 2021.

Vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è attualmente disponibile gratuitamente per tutti gli utenti PlayStation, grazie all’iniziativa Play at Home: è l’occasione giusta per preparasi all’arrivo di Forbidden West.

Di recente, Aloy ha avuto modo di sbarcare anche su Fortnite: la sua apparizione nel battle royale di Epic Games ha sicuramente contribuito a riaccendere l’entusiasmo per la sua serie.

Nel frattempo, sembra che Horizon Zero Dawn possa anche diventare un film, il che la porterebbe ad aggiungersi ad altre esclusive PlayStation pronte a sbarcare sul grande schermo.