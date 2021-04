God of War Ragnarok sarà seguito da una nuova IP fantasy? Il leak

Un’offerta di lavoro pubblicata da Sony Santa Monica potrebbe aver svelato il tema della nuova IP che arriverà dalla compagnia dopo aver ultimato God of War Ragnarok, che dovrebbe essere ambientata in un mondo fantasy.

Sapevamo già che lo studio era alla ricerca di nuovo personale per lavorare ad un nuovo progetto, ma fino ad ora non sapevamo di cosa avrebbe trattato nello specifico la loro nuova opera.

Nonostante le insistenti voci di corridoio, il director di Ragnarok aveva però smentito che si sarebbe arrivati ad un teaser nel breve periodo, dato che stanno ancora lavorando al successore di God of War.

Grazie a TheGamer oggi apprendiamo invece di una nuova offerta di lavoro pubblicata da Sony Santa Monica, che è alla ricerca di un Senior Character Concept Artist.

Dopo God of War Ragnarok arriverà una nuova IP Fantasy?

In particolare, tra i requisiti per ottenere l’incarico andrebbe confermata l’abilità di saper «creare personaggi, creature ed oggetti di scena fantasy credibili e realistici».

Potete consultare voi stessi l’offerta di lavoro in questione nella pagina ufficiale di Sony Santa Monica, che descrive dettagliatamente tutti i requisiti e le responsabilità necessarie.

In particolare, ci sarebbero forti indizi riguardo al fatto che si tratterebbe di una nuova IP, dato che chiunque decida di candidarsi deve possedere anche la capacità di sapere aiutare a definire maggiormente il linguaggio visivo, personaggi e set di regole per i mondi fantastici.

Dato che si tratta di una figura chiave per il nuovo progetto, ci sembra abbastanza improbabile che il nuovo franchise dei Santa Monica, che dovrebbe comunque arrivare dopo aver concluso i lavori sul successore di God of War, possa essere annunciata in tempi brevi.

In compenso, ora sappiamo che si tratterà quasi certamente di un mondo fantasy unico e non vediamo l’ora di scoprire che cosa hanno esattamente in mente gli autori di God of War Ragnarok.

Non ci resta che avere pazienza ed aspettare eventuali annunci ufficiali su questo misterioso progetto, che probabilmente è ancora fermo ai nastri di partenza.

Per un certo periodo di tempo, sembra proprio che uno dei nuovi progetti a cui avrebbe dovuto lavorare Santa Monica poteva essere il controverso Six Days in Fallujah, secondo quanto rivelato dal papà di God of War.

In attesa di avere novità concrete su God of War Ragnarok, i fan si sono divertiti ad analizzare approfonditamente il logo del gioco, scoprendo diversi segreti nascosti.