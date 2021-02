God of War Ragnarok, il boss PlayStation ‘non vede l’ora che la gente lo ammiri’

A settembre dello scorso anno, spiazzando il pubblico di giocatori, Sony ha confermato l’arrivo di un nuovo capitolo di God of War previsto su console PS5 e sviluppato ancora una volta dallo studio Santa Monica.

Del gioco abbiamo visto solo un breve teaser, il quale ha svelato molto – ma molto – poco della nuova avventura di Kratos (tanto che il sottotitolo Ragnarok non è ancora stato ufficializzato), se non che sarà ambientato nella mitologia norrena.

Poche ore fa, via PlayStation Blog, Sony ha condiviso un elenco dei giochi più attesi dagli sviluppatori attivi su PS5, in cui compaiono sia esclusive che multipiattaforma. Per l’occasione, il boss di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha deciso che God of War Ragnarok è ufficialmente il suo gioco più atteso in assoluto.

«Giocare a God of War nel 2018 è stata una grande esperienza per me», ha detto Hulst, ex amministratore delegato dello studio Guerrilla Games (autori di Horizon Zero Dawn e relativo sequel). «Quella serie ha sempre avuto un’azione e un sistema di combattimento incredibili, ma la profondità emotiva che Santa Monica ha portato alla storia di Kratos come padre è stata davvero memorabile, soprattutto perché mio figlio era solo un po’ più grande di Atreus quando ci ho giocato.»

«Vedere e ascoltare la reazione del pubblico a quel piccolo assaggio che abbiamo presentato al PlayStation Showcase lo scorso settembre è stato molto emozionante», ha poi proseguito il capo di SIE. «Non vedo l’ora che la gente ammiri coi loro occhi cosa sta realizzando Santa Monica.»

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel è al momento ancora atteso genericamente nel corso del 2021.