“No”: la risposta chiara e semplice di Barlog ai rumor sul nuovo gioco PS5 di Sony Santa Monica

Ricorderete quando, qualche giorno fa, si erano diffuse delle indiscrezioni che, basandosi su qualche indizio lanciato dal sempre-social Cory Barlog, deducevano che Sony Santa Monica potesse in realtà avere in cantiere più di un singolo gioco per PlayStation 5, che sappiamo essere il prossimo God of War.

Come era lecito aspettarsi (e per fortuna), queste informazioni sono arrivate fino alle orecchie del diretto interessato, che le ha commentate nel modo più chiaro, laconico ed essenziale possibile, smentendole sul nascere.

Il nuovo God of War sarà su PS5 dal 2021

Citando un articolo dei colleghi di ComicBook, che avevano titolato «i fan di PlayStation pensano che il director di God of War stia facendo teaser per un nuovo gioco PS5», Barlog ha risposto:

No. Non lo sta facendo.

E fine della discussione.

Per il momento, insomma, Santa Monica rimane concentrata unicamente sul prossimo God of War – a meno che Barlog non si stia divertendo con qualche bluff. Il gioco seguirà le vicende dell’originale reboot della saga, premiato come titolo dell’anno ai The Game Awards 2018, dove ha trionfato anche su Red Dead Redemption 2.

Allo stato attuale non ci è dato conoscere dettagli sul titolo, a eccezione del fatto che “Ragnarok sta arrivando” e che Sony si aspetta di lanciare il nuovo God of War su PlayStation 5 già nel corso del 2021.