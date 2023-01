God of War, Kratos combatte nell’Antico Egitto grazie alle IA

L’uscita di God of War Ragnarok è ormai cosa nota, sebbene i fan continuino a sperare che la saga possa un giorno essere graziata da un terzo capitolo, magari ambientato nell’Antico Egitto.

Il sequel del gioco del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è infatti disponibile da alcune settimane sia su PS5 che su PS4, facendo tornare in scena Kratos e suo figlio Atreus.

Ora, dopo aver immaginando il classico God of War II in Unreal Engine 5, sembra proprio che TeaserPlay sia tornato sul Dio della Guerra in una maniera realmente sorprendente.

Non è la prima volta che Kratos è al centro di un concept trailer che lo immagina in una inedita ambientazione egizia, sebbene il content creator si è davvero superato, grazie alle IA.

Attenzione: seguono piccoli spoiler sul finale di God of War Ragnarok. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

«Non abbiamo assolutamente idea di dove si troverà Kratos alla fine del Ragnarök ma, ammesso che riesca a sopravvivere alla prova, vorrà senza dubbio trasferirsi in un posto nuovo. Dove? Dipende da Santa Monica Studio, ma i fan sperano chiaramente che le prossime storie di God of War abbraccino gli dei e i mostri dell’antica mitologia egizia», spiega TeaserPlay nella descrizione del suo video.

E ancora: «È giusto dire che le divinità egizie sono chiaramente in testa nella corsa come prossimo ‘sacco da boxe’ di Kratos. In questo video realizzato con l’aiuto delle IA, abbiamo cercato di fornire un quadro generale di come potrebbe essere un God of War in Egitto.»

«Strutture enormi, faraoni giganti, un clima perfetto e soleggiato sono solo una parte del potenziale dell’Antico Egitto che potete vedere in questo concept», conclude TeaserPlay.

Restando in tema, Cory Barlog ha già anticipato, a modo suo, la possibile conferma di un sequel di Ragnarok e uno dei punti centrali della possibile trama.

Ma non solo: il director Eric Williams ha accennato anche al desiderio di realizzare un nuovo Castlevania, nell’ultimo episodio dello spoilercast di Kinda Funny Games.

Infine, sempre Williams ha di recente parlato anche di un personaggio che sarebbe sempre e comunque sopravvissuto al Ragnarok.