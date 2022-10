God of War, Kratos viaggia in Egitto e in Unreal Engine 5 (grazie ai fan)

L’uscita di God of War Ragnarok è ormai dietro l’angolo, sebbene i fan continuino a ingannare l’attesa con progetti amatoriali, alcuni dei quali realmente sorprendente.

Il sequel del gioco del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) arriverà infatti sia su PS5 che su PS4 a novembre, facendo tornare in scena Kratos e suo figlio Atreus.

Ora, dopo aver immaginando il classico God of War II in Unreal Engine 5, sembra proprio che TeaserPlay sia tornato sul Dio della Guerra in una maniera davvero unica.

Come riportato anche da Wccftech, Kratos è al centro di un nuovo concept trailer che lo immagina in una inedita ambientazione egizia.

In vista del lancio di God of War Ragnarok previsto per il mese prossimo, è infatti stato pubblicato un impressionante video di God of War in Unreal Engine 5.

Lo YouTuber TeaserPlay ha creato un concept di un ipotetico capitolo della serie che vede Kratos attraversare l’antico Egitto (con tanto di sfingi e piramidi al seguito), mostrando ciò che è possibile fare con il motore grafico di Epic.

Nonostante si tratti ovviamente solo di un filmato non ufficiale (creato con risorse limitate), il risultato finale è realmente sorprendente.

Pur essendo quindi solo un fan concept, questo video mostra davvero un potenziale enorme per le future avventure di Kratos.

Naturalmente, e ci pare più che ovvio, spetta a Sony Santa Monica decidere quale sarà la direzione che la serie prenderà post-Ragnarok.

Restando in tema, alcuni giorni fa Sony Interactive ha confermato l’arrivo del bundle contenente una PS5 e God of War Ragnarok, il qiale uscirà insieme al gioco il 9 novembre prossimo.

Ma non solo: non dimenticate anche di prenotare il nuovo controller DualSense dedicato a Ragnarok, disponibile in edizione limitata prima che termini da GameStop.

Infine, pochi giorni fa sarebbero state scoperte la data ufficiale del pre-load e la durata presunta della nuova avventura di Kratos e figlio.