God of War (quello classico) diventa next-gen, grazie a un fan

God of War, il titolo di Santa Monica uscito diverso tempo fa su console PS4, ha rappresentato un vero e proprio soft reboot della saga nata alcuni anni prima su PS2.

La nuova versione dell’avventura di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) è comunque un gioco ancora oggi davvero molto amato.

Ciò ha permesso all’action adventure di ottenere un successo davvero sorprendente, in attesa del sequel ufficiale previsto a novembre.

Nonostante ciò, qualcuno non ha mai gradito l’aspetto invecchiato di Kratos, con tanto di barba: ora, qualcuno ha quindi deciso di reimmaginare God of War II in salsa next-gen, in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’ormai noto TeaserPlay ha condiviso un nuovo video che mostra come potrebbe apparire il secondo capitolo classico di God of War in UE5.

Per creare questo fan remake fan, l’autore ha utilizzato Lumen, Nanite, Ray Tracing e Metahuman (per creare i volti di Kratos e Zeus).

Potete visionare il risultato finale poco sotto, nel player dedicato.

Nonostante il colpo d’occhio sia assolutamente sensazionale, inclusa la resa dei modelli dei personaggi, le animazioni di corsa e camminata appaiono abbastanza migliorabili.

Del resto, come accade nella maggior parte dei video di TeaserPlay, l’obiettivo principale sono le ambientazioni (che tra l’altro in questo caso hanno un aspetto fantastico).

Di recente, l’autore si è dilettato a dare vita a un ipotetico titolo open world dedicato alla serie TV di Breaking Bad, sempre realizzato grazie al performante motore grafico di Epic.

Anche il recente trailer fan made dedicato a GTA 6 ha messo in mostra la bravura nell’immaginare titoli di prossima uscita nello splendore dell’Unreal Engine.

Infine, da poco abbiamo condiviso con voi anche un video di un fan remake del primo Silent Hill in Unreal Engine 5: l’avete già visto in azione in tutto il suo impressionante orrore?