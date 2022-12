God of War Ragnarok, c’è un personaggio la cui morte non era un’opzione

God of War Ragnarok è uscito da diverse settimane su console PlayStation 4 e 5, ottenendo da subito un notevole successo anche grazie alla trama epica e ai numerosi personaggi.

La nuova avventura di Kratos e Atreus (che trovate a ottimo prezzo su Amazon) ha infatti dimostrato di avere dalla sua una narrazione all’altezza, chiudendo così la mitologia del soft reboot del 2018.

Il director del gioco ha però negato che al momento sono in lavorazione contenuti aggiuntivi per Ragnarok, sebbene a quanto pare i dettagli sulla trama non mancano.

Difatti, dopo che qualcuno ha predetto il più importante colpo di scena della trama del gioco molto prima dell’uscita del gioco nei negozi, ora Eric Williams parla di un personaggio che sarebbe sempre e comunque sopravvissuto al Ragnarok.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla storia e sui personaggi del titolo Santa Monica. Proseguite a vostro rischio solo ed esclusivamente se avete portato a termine l’avventura di Kratos e Atreus.

La serie God of War ha visto morire molti personaggi importanti nel corso degli anni. Deimos, Athena, Pandora e Faye sono solo alcuni esempi chiave.

Tuttavia, con God of War Ragnarok, Santa Monica Studio si è assicurata che un personaggio non subisse lo stesso destino. In una recente intervista al Washington Post, il director Eric Williams ha dichiarato che l’uccisione di Kratos non è mai stata un’opzione.

«Oh no, non abbiamo preso in considerazione l’idea di uccidere Kratos per molte ragioni», ha dichiarato Williams. Il finale di God of War 2018 conteneva una profezia sui muri di Jotunheim, che mostrava Atreus che teneva tra le braccia un Kratos morente, forse alludendo alla fine del suo viaggio nel Ragnarok. Tuttavia, ciò non è mai accaduto, poiché è stato Odino a finire male al suo posto.

Sebbene Williams abbia menzionato diverse ragioni per la scelta di continuare il viaggio di Kratos, ha detto che la più importante è che «non è questa la storia che stiamo cercando di raccontare».

La storia è quella di «un genitore e un figlio che si riuniscono e poi diventano abbastanza forti da conoscersi e sapere che si sono migliorati a vicenda, e che se si dovessero separare, si sentirebbero comunque bene», ha spiegato ancora Williams.

Il finale di Ragnarok allude che la fine del viaggio di Kratos è lontana, ma non conferma nemmeno se rivedremo lui e Atreus tornare nei prossimi capitoli.

Vero anche che Cory Barlog ha già anticipato, a modo suo, la possibile conferma di un sequel di Ragnarok e uno dei punti centrali della possibile trama.

Senza contare anche che Williams ha accennato anche al desiderio di realizzare un nuovo Castlevania, nell’ultimo episodio dello spoilercast di Kinda Funny Games.