God of War Remake non esiste, ma un fan lo ha immaginato

Non sappiamo se un sequel di God of War Ragnarok sia o no in lavorazione, ma sono in molti a sperare in un remake del capitolo originale.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate anche ) dovrebbe aver chiuso la saga del Dio della Guerra, ma è quasi certo che la serie continuerà.

In attesa di saperne di più qualcuno ha già immaginato il prossimo God of War ambientato tra le piramidi d'Egitto, ma ora si è andati ancora oltre.

Come riportato anche da GamingBible, i bravissimi TeaserPlay hanno dato vita a un remake di God of War realizzato in Unreal Engine 5. Trovate il video nel player sottostante.

Inutile dire che il fandom è rimasto sbalordito dall'aspetto magnifico di questa rivisitazione, con Kratos che sfoggia il suo look classico riconquistato con stile.

«Questo è il miglior aspetto di Kratos da anni», ha dichiarato un fan dopo aver visto il video TeaserPlay, anche se il fascino del Kratos barbuto ha un suo perché.

Nonostante si tratti di un concept realizzato per puro diletto, questo fan remake sembra proprio quello che molti si auguriamo di vedere su PS5.

Dopotutto, le storie dei tre giochi originali sono a loro modo ineguagliabili, e ciò basta a rendere qualsiasi ritorno - ufficiale o anche solo creato dai fan - estremamente eccitante.

Del resto, tempo fa qualcuno aveva già pensato a un capitolo della serie ambientato nell'Antico Egitto anche grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Ma non è tutto: secondo il ben noto e affidabile Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5, sebbene al momento manchino le ovvie conferme del caso.

Infine, se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.