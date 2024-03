Il direttore creativo di God of War Ragnarok parla del prossimo progetto

Dopo God of War Ragnarok i fan sono in religiosa attesa di novità sulle avventure di Kratos.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate anche ) ha infatti chiuso la saga del Dio della Guerra, ma la serie continuerà.

I fan hanno già immaginato il prossimo God of War ambientato tra le piramidi d'Egitto, ma al momento di ufficiale non vi è nulla.

Ora, dopo un recente report che afferma che sono in sviluppo più giochi di God of War, arrivano novità concrete.

Come riportato anche da GamingBolt, su X/Twitter, Cory Barlog - che ha diretto God of War (2018) e ha ricoperto il ruolo di direttore creativo in Ragnarok - ha accennato ad alcune «prime cose in arrivo» per «questa cosa a cui sto lavorando in questo momento».

Ha poi aggiunto: «Le persone con cui lavoro a Sony Santa Monica sono semplicemente fo**utamente oltre il brillante».

Naturalmente c'è poco da dedurre da questo tweet, soprattutto perché la natura di questa "cosa" è sconosciuta.

Potrebbe trattarsi di ulteriori contenuti per Ragnarok, soprattutto perché lo sceneggiatore senior Orion Walker ha lasciato intendere che il Valhalla non segna la fine della sua storia.

È interessante notare che il compositore Bear McCreary ha risposto con una GIF di disappunto, a cui Barlog ha risposto.

Vero anche che, secondo l'affidabile Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Nell'attesa, alcune settimane fa i brivissimi TeaserPlay hanno dato vita a un remake di God of War realizzato in Unreal Engine 5: trovate il video nella notizia dedicata, come da programma.

Infine, se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.