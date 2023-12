God of War Trilogy Remastered, arriva il primo "no comment"

Recentemente è emersa una voce secondo cui il remaster della trilogia originale di God of War per PS5 sarebbe in lavorazione, ma in molti hanno espresso scetticismo.

Dopo God of War Ragnarok sono in molti a voler rivivere le avventure classiche dedicate al Dio della Guerra.

Quindi, se già il DLC di Ragnarok per molti è addirittura superiore all'avventura originale di Kratos, sono in parecchi a voler rivedere l'originale Kratos nato su PS2.

Ora, dopo che secondo Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5, arriva un primo commento ufficiale.

Come notato dal Redditor ThingBudget, lo YouTuber GameBreakerGod ha recentemente trasmesso in live streaming il DLC Valhalla e ha tenuto una sessione di domande e risposte con due sviluppatori di Santa Monica Studio durante lo streaming.

Quando un follower ha chiesto allo YouTuber perché non avesse interrogato gli sviluppatori sul presunto remake, GameBreakerGod ha risposto che Santa Monica Studio non approvava le domande, con conseguente "no comment".

Alcuni fan hanno interpretato questo fatto come un'indicazione del fatto che la trilogia di God of War è davvero in lavorazione su PS5, ma è possibile anche che Santa Monica Studio non abbia semplicemente voluto rispondere a domande non attinenti all'argomento del video.

Recentemente, il doppiatore di Kratos, Christopher Judge, ha rivelato di essere stato contattato per sostituire la voce dell'ex doppiatore di Kratos, Terrence Carson, ma di essersi rifiutato di farlo.

In seguito, Judge ha chiarito che la richiesta non proveniva da Santa Monica Studio dopo che erano iniziate a circolare voci sul remake/remaster. Staremo a vedere.

Vero anche che, guardando al terzo capitolo della saga reboot, questi potrebbe essere già stato anticipato proprio nel finale di Valhalla.

Inoltre, tempo fa qualcuno ha ipotizzato che il prossimo God Of War sarà ambientato tra le piramidi dell'Antico Egitto, cosa che a molti non dispiacerebbe affatto.