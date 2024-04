Nuovo God of War, Santa Monica cerca personale (con una richiesta specifica)

Santa Monica Studio - sviluppatori di God of War - ha pubblicato sul sito Sony Careers le offerte per 24 nuovi posti di lavoro.

Dopo Ragnarok (che trovate anche ) la saga del Dio della Guerra è apparentemente conclusa, anche se è chiaro che la serie continuerà.

Advertisement

Alcune settimane fa Cory Barlog - che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo in God of War Ragnarok - ha del resto accennato ad alcune «prime cose in arrivo».

Come riportato anche da PSU, i posti di lavoro da coprire riguardano il nuovo progetto della società, che al momento in cui scriviamo non è ancora stato svelato.

Tra le posizioni aperte ci sono ruoli come Lead Narrative, Animator, Senior Combat Designer, Senior Character Artist, Senior Technical Producer, Lead Tools Programmer e altri ancora.

È interessante notare che la descrizione per il Senior Combat Designer menziona specificamente che è preferibile avere esperienza sia con God of War che con God of War Ragnarok, suggerendo che il nuovo gioco possa essere davvero un altro capitolo del franchise.

La descrizione indica che i candidati devono «conoscere bene le scelte di design del combattimento, i sistemi, le meccaniche e i nemici di God of War (2018) e God of War Ragnarok (2022)».

Non sono ancora disponibili dettagli sul prossimo progetto della società, ma visto il successo di God of War e relativo sequel, è altamente improbabile che la serie venga messa da parte. Vi terremo aggiornati.

Detto questo, non c'è motivo di credere che Sony Santa Monica non voglia espandersi in nuovi territori: c'è chi crede infatti che i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5.

Nell'attesa di saperne di più, se volete scoprire quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.