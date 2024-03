God of War, tanti nuovi progetti sarebbero in lavorazione

Non sappiamo se un sequel di God of War Ragnarok sia o no in lavorazione, ma a quanto pare le nuove indiscrezioni sembrano puntare proprio in quella direzione, con tante sorprese.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate anche ) ha chiuso la saga del Dio della Guerra, ma siamo certi che la serie continuerà.

Mentre qualcuno ha già immaginato il prossimo God of War ambientato tra le piramidi d'Egitto, ora alcuni rumor accendono la fantasia.

Come riportato anche da Tech4Gamers, un nuovo report afferma che sono in sviluppo più giochi di God of War.

Questa informazione proviene dalla stessa fonte che ha recentemente fatto trapelare il porting per PC di Ghost of Tsushima, poi confermato, il che ne rende altamente probabile l'accuratezza.

Il leaker afferma che Santa Monica Studio non è l'unico team coinvolto in questi progetti. Tuttavia, non ha indicato alcuno sviluppatore esterno specifico.

In base alle fughe di notizie, si parla di un grande sequel da parte di Santa Monica, vero sequel di God of War Ragnarok.

Tuttavia, parrebbe essere in cantiere anche un potenziale titolo standalone per Atreus, con un approccio simile a Spider-Man: Miles Morales.

Ma non solo: stando ai rumor sarebbe in fase di sviluppo anche un remake della trilogia classica di God of War. Anche se non è chiaro se questi progetti siano remake o remaster, PlayStation sembra interessata a rivedere i classici.

Del resto, secondo l'affidabile Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Ma non solo: i TeaserPlay hanno dato vita a un remake di God of War realizzato in Unreal Engine 5: trovate il video nella notizia.

Infine, se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.