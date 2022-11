God of War Ragnarok, il sequel potrebbe essere già stato confermato

Dopo il grande successo ottenuto da God of War Ragnarok, sia da parte della critica che dei fan, gli sviluppatori pare abbiano già iniziato a pensare a quale sarà il futuro del franchise e a come proseguire la storia.

Anche se God of War Ragnarok (lo trovate in sconto su Amazon) è già stato confermato come il capitolo finale della dilogia inaugurata con il precedente episodio, ciò non significa che la saga del Dio della Guerra non possa andare avanti, dato che ci sono ancora tante cose che vale la pena di narrare.

Solo pochi giorni fa, Santa Monica Studio aveva già anticipato di avere in mente diversi progetti, e uno di questi potrebbe essere proprio il gioco che proseguirà la storia di Ragnarok, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Cory Barlog.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, non è infatti passato inosservato uno dei commenti del director fatto su Twitter in risposta a un fan, che si lamentava di alcune domande rimaste senza risposta, anche in merito al finale.

Attenzione: di seguito troverete spoiler sulla trama di God of War Ragnarok. Se non avete ancora completato l’avventura, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Barlog ha infatti iniziato sottolineando di rispettare l’opinione di quei fan a cui non è piaciuto God of War Ragnarok, tranquillizzandoli che «non c’è problema», anche se ha sottolineato che alcuni aspetti della trama definita «affrettata» sarebbero inesatti:

«Nel gioco del 2018, Kratos, Atreus e Freya discutono di Jormy [Jormungandr] sulla gondola prima di dirigersi ad Alfheim. Lei parla di come Jormy sia semplicemente comparso un giorno, senza che nessuno sapesse come o perché. In Ragnarok, abbiamo chiuso quel loop collegandolo con Loki. Come ha fatto a tornare indietro nel tempo? Beh… questa è una storia per un altro gioco».

but how he got back in time…well…thats a story for another game. — cory barlog (@corybarlog) November 17, 2022

Sembra dunque che Barlog e il suo team abbiano già in mente alcune idee molto interessanti per il prossimo capitolo di God of War, che dovrebbe vedere Loki come figura centrale della nuova narrazione.

In ogni caso, è plausibile immaginare che ci vorrà ancora molto tempo prima che un nuovo effettivo capitolo della serie possa essere davvero annunciato, ma è evidente che Santa Monica Studio non vuole ancora dire addio alla saga del Dio della Guerra. Non ci resta dunque che incrociare le dita e attendere ulteriori nuovi sviluppi.

Tra gli aspetti più apprezzati della nuova dilogia c’è sicuramente anche il nuovo aspetto di Kratos, ma se siete particolarmente nostalgici potete scoprire anche il suo volto senza barba, condiviso direttamente dal direttore artistico della serie.

Se non l’avete ancora scaricato, vi ricordiamo inoltre che l’aggiornamento 2.03 di God of War Ragnarok è già disponibile: la nuova patch sistema alcuni bug gravi e migliora stabilità e prestazioni.