God of War, il tatuaggio che ha richiesto due anni di lavoro

Un tatuaggio di God of War condiviso in rete ha richiesto ben due anni di lavoro, con risultati esteticamente impressionanti.

God of War è il soft reboot della serie pubblicato su PS4 ad opera di Santa Monica Studio, che ha “riscritto” le sorti di Kratos e di suo figlio Atreus.

Il gioco avrà un seguito, che non ha ancora ricevuto un titolo ufficiale ed è stato rinviato recentemente al 2022.

Inoltre, quello che i fan chiamano Ragnarok è stato annunciato anche per PS4, e non più soltanto come esclusiva PS5.

Un fan di God of War è però andato oltre l’aspettativa, legittima, per il sequel tanto atteso per PlayStation 4.

L’utente Reddit Mitniftus ha condiviso un tatuaggio che ha commissionato ben due anni fa e gli è stato finalmente completato.

Il tatuaggio altro non è che la riproposizione della copertina del gioco per PS4, con Kratos e Atreus in primo piano, e il volto del protagonista in cima.

«Mi sento come se avessi un dipinto sulla gamba», ha ammesso il gamer, aggiungendo che «mi stupisce ancora ogni volta che lo guardo».

Curiosamente, il gamer nasconde nella stessa foto un tatuaggio che sembra elaborato almeno quanto quest’ultimo, dedicato però a The Legend of Zelda.

Sfortunatamente, però, quello di The Legend of Zelda non è stato condiviso, per cui non possiamo far altro che immaginarcelo.

Lo stesso artwork che ha funto da ispirazione per il tatuaggio di God of War è al centro di un appassionante mistero relativo alla natura del castello visibile in alto a destra.

Si potrebbe tornare a parlare però del seguito già nel corso dell’estate, grazie ad un evento PlayStation che potrebbe essere imminente.

Nel frattempo, potete consultare un comodo riassunto di tutto quello che sappiamo su God of War Ragnarok mentre aspettiamo altre informazioni ufficiali.