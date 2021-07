God of War, il più grande mistero è sempre stato sotto i vostri occhi

God of War ha parecchi misteri irrisolti, ma forse quello più grande è stato celato proprio sotto gli occhi degli appassionati fin dal giorno dell’uscita.

L’action adventure ha rappresentato un soft reboot in chiave norrena per la saga di Kratos, ora accompagnato dal figlio Atreus.

Com’è noto a chi ha finito la storia del gioco, quest’ultimo ha un ruolo particolarmente “delicato”, che è stato svelato soltanto quale colpo di scena alla conclusione dell’avventura.

È probabile che questo ruolo venga approfondito in God of War Ragnarok, atteso seguito (dal titolo non ufficiale) in programma – si spera – per il 2020.

Ma i misteri di God of War non si limitano ad Atreus e alla data d’uscita, ancora molto lontana, del suo successore.

Come sottolineato su Reddit, infatti, i giocatori hanno cominciato a domandarsi cosa fosse quel misterioso castello che si intravedere sulla copertina del gioco per PS4.

Il castello è in alto a destra della copertina, alla sinistra di Atreus e Kratos intenti a scrutare l’orizzonte sulla loro barca.

Gli appassionati non sono giunti ad una conclusione univoca al riguardo nel thread chiamato provvidamente «Cos’è questo posto?».

Qualcuno ha suggerito che potrebbe trattarsi del Consiglio delle Valchirie ma, dal momento che è finito sommerso sotto il Lago dei Nove, probabilmente è troppo in alto per essere quello.

Secondo un altro gamer in vena di suggestioni, potrebbe essere un riferimento a Bleak Falls Barrow, località di The Elder Scrolls, oppure ad Hrothgar Alto, casa dei Barbagrigia di Skyrim.

C’è anche chi, scherzando, ha indicato in quel luogo il Castello Dimitrescu di Resident Evil Village, in una sorta di foreshadowing, visto che il titolo di Capcom è uscito solo quest’anno.

Insomma, il caso resta aperto e immaginiamo che, fintanto che non ci metterà bocca Santa Monica Studio, le speculazioni si sprecheranno.

Nel mentre, nuovi fan possono giocare God of War anche su PC grazie a PlayStation Now, sebbene soltanto in streaming.

Quanto al prossimo capitolo, Sony ha promesso novità già nel corso dell’estate, dopo lo State of Play andato in onda ad inizio mese.

Se non riuscite proprio ad aspettare, la teoria di un giocatore ha provato ad immaginare cosa ci aspetti nel futuro della saga.