God of War Ragnarok: niente State of Play, ma Sony fissa l’appuntamento

God of War Ragnarok, o qualunque sarà il suo titolo definitivo, non sarà al prossimo State of Play, ma Sony ha già fissato l’appuntamento con il suo reveal.

Il seguito di God of War era stato suggerito come uno dei principali indiziati per un reveal al nuovo State of Play.

Tuttavia, il nome del gioco non è stato fatto alla presentazione della lineup dell’evento, se non per menzionare che non ci sarebbe stato.

Il secondo capitolo della saga norrena di Kratos era stato rinviato da poco al 2022, dopo l’annuncio (targato 2021) dello scorso anno.

This showcase will not include updates on the next God of War, Horizon Forbidden West or the next generation of PlayStation VR. Stay tuned throughout the summer though, as we’ll have more updates soon. — PlayStation Europe (@PlayStationEU) July 6, 2021

Dopo aver parlato diffusamente di cosa avremmo potuto aspettarci per il nuovo State of Play, Sony si è presa un attimo per parlare con i fan di God of War.

Sia su PlayStation Blog che su Twitter, la casa di PlaySttion ha spiegato che «questo showcase non includerà aggiornamenti sul prossimo God of War».

Tra gli assenti anche altri due oggetti misteriosi del gigante giapponese, come Horizon Forbidden West e PlayStation VR 2.

Tuttavia, è arrivato un riferimento a quando potremmo aspettarci novità su questi argomenti:

«Restate sintonizzati lungo il corso dell’estate, però, dal momento che avremo altri aggiornamenti presto».

Questo lascia immaginare che ci sarà almeno un altro appuntamento, già durante l’estate, su uno (se non tutti) gli argomenti summenzionati.

I precedenti rumor davano God of War Ragnarok come vicino alla presentazione del gameplay, e ciò potrebbe significare che a breve lo vedremo davvero per la prima volta.

Il titolo è stato annunciato da poco come in arrivo anche su PS4 e non soltanto su PlayStation 5, come svelato in origine.

Per quanto riguarda il prossimo State of Play, invece, si vocifera che potrebbe essere la volta dell’annuncio dell’acquisizione di Bluepoint Games, sebbene non sia da escludere un suo slittamento al prossimo e più corposo appuntamento.