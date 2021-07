God of War, fan “aggiusta” una scena iconica di Loki

La prima stagione di Loki, la serie televisiva disponibile in esclusiva su Disney+, si è appena conclusa ed ha entusiasmato milioni di fan, tra i quali era presente anche un giocatore molto particolare.

Un fan di God of War, guardando attentamente una iconica scena dello show, ha pensato che mancasse qualcosa per completare la scena, decidendo dunque di intervenire personalmente per «aggiustarla».

Gli appassionati dell’ultimo capitolo di Kratos sono in attesa di God of War Ragnarok, la cui uscita sembra ancora distante dopo l’annuncio del rinvio.

Ricordiamo che God of War Ragnarok uscirà non solo su PS5, ma anche su PS4: a quanto pare l’intenzione di Sony sarebbe stata fin dall’inizio di renderlo un titolo cross-gen.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler per Loki e per God of War: sconsigliamo di proseguire la lettura a tutti coloro non abbiano finito la visione dello show e/o dell’esclusiva PlayStation.

Durante la quinta puntata della serie televisiva, Loki si ritrova davanti a una grande quantità di sue varianti, tutte situate nella stessa stanza, in quello che rappresenta certamente uno dei momenti più divertenti e iconici.

Chiunque abbia giocato a God of War saprà bene che uno dei grandi colpi di scena è che il vero nome di Atreus, il figlio di Kratos, in realtà è proprio Loki, dato che così che la madre avrebbe voluto chiamarlo.

La rivelazione rende dunque, tecnicamente parlando, anche lo stesso Atreus una variante di Loki, che per ovvi motivi non è però presente nella serie di Disney+.

Per questo motivo, come riportato da Game Rant, l’utente Reddit Homelss_Emperor ha deciso di «sistemare» la famosa scena, modificandola ed aggiungendo Atreus al suo interno:

Nei commenti gli appassionati hanno sottolineato che, in maniera decisamente bizzarra, Atreus non sembra fuori posto all’interno di questa scena, nonostante non sia collegato in alcun modo ai personaggi del Marvel Cinematic Universe e provenga da un videogioco.

C’è anche chi si interroga su come reagirebbe Kratos di fronte ad una simile scena: Atreus non ha ancora mostrato i poteri e le caratteristiche che Loki possiede nella mitologia, ma le cose potrebbero anche cambiare nel sequel.

Anche una popolare teoria deduce che il prossimo capitolo potrebbe concentrarsi maggiormente sul destino di Atreus, dopo che si avvererebbe una profezia che colpirebbe il protagonista.

God of War Ragnarok è stato purtroppo assente dall’ultimo gameplay, ma Sony ha promesso che riceveremo più novità durante l’estate.

Nel frattempo, grazie a PlayStation Now i fan adesso hanno la possibilità di giocare a God of War anche su PC.