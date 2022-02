God of War diventa davvero next-gen, grazie a un italiano

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi dai possessori di console PlayStation, sebbene anche il primo capitolo – ossia God of War – ha goduto di nuova vita grazie alla versione PC.

L’episodio originale ha infatti da poco debuttato anche su personal computer con un porting davvero ottimo, in grado di appagare sia dal punto di vista tecnico che puramente ludico.

Non sorprende infatti che il gioco sia diventato il titolo Sony più venduto finora su PC, cosa questa che ha alzato l’asticella,

Mentre alcuni modder si sono di recente dilettati a inserire Kratos in giochi come Sifu, un fan tutto italiano ha deciso di rendere l’originale God of War davvero next-gen.

Come segnalatoci dallo stesso autore, Giulio Guglielmi (aka Massihancer), è stata mostrata una versione dell’avventura di Kratos davvero strepitosa da vedere.

La mod in questione aggiunge e migliora gli effetti in Ray Tracing del gioco, oltre a renderlo più cinematografico grazie a una modifica sistematica della camera virtuale, del FOV e molto altro ancora.

Come spiegato dallo stesso Guglielmi, il gioco gira stabilmente in 8K con tutti gli effetti in Ray Tracing abilitati per mezzo di una RTX 3090.

Sotto trovate il video che mostra sia la comparazione grafica che il gameplay:

Sempre parlando di mod di un certo livello, i giocatori potranno vestire i panni di Atreus, piuttosto che i panni dell’imponente ex Dio della Guerra.

Per quanto riguarda invece God of War Ragnarok, sono in molti a temere che il gioco possa essere rinviato al 2023, sebbene sull’argomento è intervenuta una voce piuttosto autorevole.

Infine, il secondo capitolo della saga è così atteso che c’è chi ha deciso di trasformarne la cover in una bellissima animazione gratuita.