Sifu con Kratos vi farà dimenticare God of War Ragnarok

Sifu è uno di quei giochi che continua a far parlare di sé, sia per le qualità del titolo che per la passione infusa da una community realmente appassionata.

Pur non parlando di giochi difficili in senso stretto come un Dark Souls qualsiasi, il titolo Sloclap ha saputo prendere a schiaffi un bel po’ di giocatori colti alla sprovvista.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato omaggiato persino in Marvel’s Spider-Man, cosa questa che non è di certo passata inosservata.

Ora, dopo che persino Shaggy di Scooby Doo è stato incluso in Sifu, è il turno di un’aggiunta realmente sorprendente e che farà felici i fan di God of War.

Come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di includere il leggendario guerriero Kratos – ispirato alal sua versione barbuta vista nel soft reboot uscito su PS4 – nel picchiaduro a scorrimento targato Sloclap.

L’ex Dio della Guerra è stato infatti ricreato con assoluta dovizia di particolari, tanto che sia lo stile grafico che le animazioni si legano perfettamente a quelle di Sifu, nonostante il background sia chiaramente molto diverso rispetto a quanto visto nelle avventure di Kratos.

Poco sotto, trovate il sorprendente video (in 4K) che mostra il padre di Atreus prendere a mazzate i suoi avversari.

Volete provare a menare le mani con Kratos in Sifu in prima persona, senza troppi complimenti? Se la risposta è sì non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e scaricare la mod prima di subito.

Se volete saperne di più su Sifu, il nostro Domenico Musicò ha recensito il gioco sulle nostre pagine, premiando il lavoro svolto da Sloclap.

Del resto, il gioco ha ottenuto al lancio un successo davvero invidiabile, cosa questa che lo renderà sempre più chiacchierato anche nelle prossime settimane.

Senza contare che Sifu si è recentemente aggiornato, e che presto forse potremmo avere la possibilità di cambiare livello di difficoltà.