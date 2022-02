God of War Ragnarok sarà rinviato al 2023? Arriva una risposta

God of War Ragnarok è sicuramente uno dei giochi più attesi dai possessori di console PlayStation, sebbene si continui a discutere sulla sua data di uscita.

Se il precedente God of War ha da poco debuttato anche su PC con un porting che non ha deluso le aspettative, le attenzioni dei fan sono ora rivolte al sequel.

Del resto, il primo capitolo è diventato il gioco Sony più venduto finora su PC, con un numero di copie da capogiro, cosa questa che non passa di certo inosservata.

In molti si domandano se il gioco possa effettivamente vedere la luce o magari essere rinviato al 2023, una questione su cui ora è intervenuta una figura giornalistica di tutto rispetto via Reddit.

Jason Schreier di Bloomberg ha infatti risposto in un thread nel quale un giocatore chiedeva lumi circa la data di uscita della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Il noto giornalista e insider ha infatti replicato con un secco «no», cosa questa che parrebbe scongiurare un eventuale rinvio del gioco al prossimo anno.

Il lavoro di Santa Monica sembrerebbe essere a buon punto, a giudicare dalle ultime informazioni riportate in rete, tanto che l’annuncio del lancio di God of War Ragnarok potrebbe essere più vicino del previsto.

Un recente leak del database PlayStation avrebbe infatti svelato che l’uscita sarebbe prevista per il 30 settembre 2022, sebbene al momento non vi è ovviamente nulla di certo.

Del resto, l’attesa per il secondo capitolo di God of War è talmente alta che c’è chi ha deciso di trasformarne la cover in una bellissima animazione gratiuita.

Infine, una mod ha deciso che a breve i giocatori potranno vestire i panni di Atreus, piuttosto che i panni dell’imponente ex Dio della Guerra, nella versione PC di GOW.