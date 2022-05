God of War con I Simpson è la cosa più folle che vedrete oggi

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi del momento, sebbene i fan hanno ora deciso di dare vita a un crossover davvero fuori di testa.

Il sequel dell’acclamata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) vede infatti Kratos e Atreus in prima fila, due personaggi entrati di diritto nel mito.

In attesa di scoprire la data di uscita del gioco, è quindi ovvio che i giocatori abbiano deciso di ingannare l’attesa nei modi più disparati.

Così, mentre qualcuno ha deciso di trasformare il gioco dello studio di Sony Santa Monica in un fumetto vintage, è ora il turno della fusione definitiva con I Simpson.

Come riportato anche da GamesRadar, God of War è stato trasformato nel celebre Simpsons Hit & Run grazie a una mod davvero geniale.

La mod, creata da Omega Fantasy e condivisa dallo YouTuber ToastedShoes, vede Kratos e Atreus sostituiti da Homer e Bart Simpson.

Nel video, vediamo Homer combattere i nemici con la sua fidata mazza da baseball, “Wonder bat”, mentre va a caccia nella foresta con Bart.

Il dialogo tra i due è esilarante e meravigliosamente realistico, grazie ad alcune impressionanti imitazioni vocali. Ma il vero momento clou darriva circa a metà del video, quando Homer e Bart ricevono la visita dello Straniero: non si tratta di Baldur, bensì del loro allegro “vicino di casa” Ned Flanders.

I fan stanno in ogni caso usando l’hype per dare vita a fan art e creazioni davvero uniche, come questo Mjölnir (ossia il martello di Thor) incredibilmente ben fatto.

Ma non solo: sembra infatti che Sony sia a lavoro anche su un altro titolo, bello almeno tanto quanto GoW.

Concludendo, se proprio non riuscite a fare a meno di Kratos e Atreus, recuperate anche il nostro colossale speciale in cui vi raccontiamo tutto ciò che sappiamo sul prossimo gioco sviluppato dal team di Santa Monica e Sony.