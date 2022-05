God of War in stile fumetto vintage è più epico che mai

God of War è uno dei giochi più rappresentativi della scorsa generazione di console, nonché una delle esclusive PlayStation 4 più amate.

La prima avventura di Kratos e Atreus (che potete acquistare a prezzo scontato su Amazon) ha avuto talmente tanto successo da far anche parte di quel gruppo di titoli in esclusiva che è poi approdato anche sul mercato PC, andandosi a ritagliare un’altra grossa fetta di appassionati.

Da un primo capitolo così esplosivo non ci si poteva aspettare certo di meno dal suo sequel, God of War Ragnarok, in uscita nel 2022 e già uno dei prodotti più attesi dell’anno da tutta la community.

Proprio Ragnarok avrà all’interno del suo cast di personaggi il possente dio Thor, una delle personalità più famose del pantheon delle divinità norrene.

Il potente Thor, personificazione del fiume, folgore, tuono e tempesta, ha sempre con sé un’arma speciale: il martello Mjolnir.

Partendo da queste premesse, un’artista ha deciso di ricreare una famosa scena di God of War in stile fumetto, dando un’atmosfera tutta nuova a quel momento.

La presenza del dio del tuono in Ragnarok era stata suggerita anche da una scena particolare che vediamo alla fine del capitolo originale del nuovo corso della saga, in cui notiamo un misterioso uomo avvicinarsi alla casa solitaria di Kratos e Atreus, e scopriamo poi che questo stesso uomo è in possesso del potente magico martello del dio.

Come potete vedere dall’immagine, Mark Scicluna, ex illustratore per Rockstar Games, ha reinventato quella famosa scena in un peculiare stile vintage, come se fosse un fumetto a colori di ormai molti anni fa.

I dettagli sono pazzeschi così come la scelta dei colori, che rendono tutto più vivo e pulsante, tanto da far venire voglia di possedere effettivamente un’oggetto del genere.

I commenti al lavoro sono stati ovviamente entusiasti, ma il più importante è stato sicuramente quello di Santa Monica Studio, che ha apprezzato notevolmente l’opera.

So cool! Thanks for sharing — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) May 13, 2022

Infine, a proposito di Mjolnir di God of War, qualcuno lo ha creato davvero, ed è bellissimo.

Sembra invece che Sony sia a lavoro anche su un altro titolo, bello almeno tanto quanto GoW.