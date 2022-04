God of War Ragnarok, qualcuno ha creato il vero Mjölnir (ed è bellissimo)

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi del momento, tanto che i fan stanno usando l’hype come vero e proprio carburante per dare vita a fan art e creazione davvero uniche, come questo Mjölnir incredibilmente ben fatto.

Il sequel dell’acclamata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) avrà infatti il possente Thor nel cast di personaggi.

In attesa di scoprire la data di uscita del gioco, è quindi ovvio che i giocatori decidano di ingannare l’attesa nei modi più disparati.

Il mitologico martello del Dio norreno – che, perché no, potrebbe anche finire nelle mani di Kratos, è al centro di una versione reale davvero fantastica, come riportato anche da DualShockers.

Thor è stato rivelato ufficialmente nel primo trailer del gioco, alimentando le teorie riguardanti il suo ruolo e se il suo Mjölnir potrebbe essere o no “prestato” a Kratos ad un certo punto dell’avventura

L’utente Reddit SLUG_927 ha condiviso, nel mentre, un martello Mjölnir fatto a mano, forte di dettagli che ricreano perfettamente l’aspetto che avrà in Ragnarok.

Da notare le rune incise su ogni lato del martello, in grado di donare all’oggetto un’aura mitologica che rivaleggia con l’aspetto dell’arma vista nel trailer.

Restando in tema, alcuni fan davvero sfegatati hanno deciso di attendere l’uscita di God of War Ragnarok in un modo particolarmente artistico.

Ma non solo: nelle scorse ore Cory Barlog ha rilasciao alcune informazioni sul gioco previsto su console PS4 e PS5, con un video pubblicato online che ha fatto tirare un mezzo sospiro di sollievo ai fan.

Infine, se proprio non riuscite a fare a meno di Kratos e Atreus, recuperate anche il nostro colossale speciale in cui vi raccontiamo – riassumendolo per filo e per segno – tutto ciò che sappiamo sul gioco sviluppato dal team di Santa Monica e Sony.