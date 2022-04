God of War Ragnarok esce o no nel 2022? Arriva un’importante conferma

God of War Ragnarok è uno dei videogiochi più attesi dai possessori di console PlayStation, i quali temono ancora che il gioco possa essere rinviato al prossimo anno: a fare il punto, di nuovo, ci pensa ora l’Animation Director del gioco.

Da tempo si teme che il sequel dell’acclamata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo bomba) uscita poi uscita anche su PC, possa saltare il 2022.

Nelle scorse ore è stato lo stesso Cory Barlog a dare alcune informazioni sul gioco, con un video pubblicato online che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan (più o meno).

Ora, come riportato anche dai colleghi di Wccftech, God of War Ragnarok è ancora previsto per quest’anno, secondo il direttore dell’animazione di Sony Santa Monica.

Parlando su Twitter dopo il messaggio di ieri di Barlog, Bruno Velasquez ha confermato a un fan che il prossimo capitolo della serie è davvero in arrivo quest’anno.

Poiché non ci sono novità sul gioco ormai da molti mesi, in molti si stanno chiedendo se l’avventura di Kratos e Atreus possa davvero ritardare oppure no.

Velasquez, nel tweet che trovate poco sotto, sembra essere certo che non vi sarà alcun posticipo per Ragnarok.

Ragnorok is coming this year. — Bruno Velazquez (@brunovelazquez) April 20, 2022

Ovviamente, la speranza è che Sony decida di rilasciare una data di uscita ufficiale del gioco al più presto, in modo da rasserenare gli animi una volta per tutte.

Il primo capitolo è diventato il gioco Sony più venduto finora su PC, con un numero di copie da capogiro, cosa questa che giustifica molto dell’hype nei confronti del sequel.

Vero anche che Jason Scheirer di Bloomberg aveva reso noto mesi fa che un rinvio al 2023 potrebbe purtroppo non essere un’opzione del tutto impossibile.

Nell’attesa di saperne di più sul gioco in arrivo su PS4 e PS5, potete passare il tempo come hanno fatto questi fan sfegatati, che a quanto pare hanno deciso di attendere Ragnarok in un modo particolarmente artistico.