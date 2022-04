PlayStation a lavoro su un gioco bello come God of War (e forse è un remake)

God of War Ragnarok è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai possessori di console Sony, uno di quelli che probabilmente giustifica da solo l’acquisto di PlayStation, un po’ come successe con il suo predecessore uscito ormai diversi anni fa (lo potete acquistare su Amazon a prezzo basso).

Nonostante si sappia poco del gioco, numerose voci di addetti del settore ci hanno rassicurato negli ultimi tempi riguardo la data della sua uscita, che è stata confermata per quest’anno.

Nonostante i fan siano in febbricitante attesa per il nuovo Ragnarok, che ci metterà di nuovo nei panni di Kratos, sembra che nei PayStation Studios si stia muovendo anche qualche altra cosa davvero interessante.

Stando alle parole di Robert Morrison, Visual Arts Animator di PlayStation, sembra essere in cantiere un progetto all’altezza dello stesso God of War.

Morrison stesso ha infatti affermato di stare lavorando su un titolo «altrettanto bello» quanto quello di Santa Monica Studio, e dietro queste parole potrebbe anche celarsi il riferimento al remake di un’altra grande IP PlayStation: The Last of Us.

In un tweet del mese scorso Morrison ha manifestato la difficoltà nel tenere segreto un progetto a cui sta lavorando da diversi anni, e successivamente, una decina di giorni fa, ha affermato che questo progetto dovrebbe essere rivelato nel corso del 2022.

That feeling when you have 3-5 years of work you can’t show — Robert Morrison (@RobertAnim8er) March 3, 2022

I’m not working on Ragnarok. But something equally cool. — Robert Morrison (@RobertAnim8er) April 13, 2022

Come possiamo leggere dal post qui sopra, Morrison ci tiene a precisare di non stare lavorando a God of War Ragnarok, ma a qualcosa dello stesso impatto e altrettanto interessante.

In un tweet successivo lo stesso ha poi condiviso dei ringraziamenti nei confronti di Creative Arts, che secondo alcuni report dovrebbe essere il team che potrebbe occuparsi proprio del remake di The Last of Us (via Gamebyte).

Was a nice surprise to receive this rad gift today from PlayStation’s Creative Arts team. PlayStation has some bangers coming out this year pic.twitter.com/8oQe5IWtmI — Robert Morrison (@RobertAnim8er) March 19, 2022

«PlayStation ha dei veri pezzi grossi in uscita quest’anno» afferma Morrison, andando ad alimentare i sospetti verso l’ipotesi di TLOU remake.

Si tratta ovviamente di speculazioni, ma le coincidenze sembrano abbastanza sospette, dunque non ci resta altro che attendere ulteriori notizie.

Per concludere, qualcuno ha deciso di ingannare l’attesa per Ragnarok in modi spettacolari, e se volete potete anche dare un’occhiata al nostro approfondimento su tutto quello che sappiamo al momento sul nuovo God of War.