Un’esclusiva PlayStation pronta a tornare su PS5? Sony rinnova il marchio

Sony ha appena rinnovato il marchio di PlayStation Home, l’hub virtuale disponibile esclusivamente su PS3 ma i cui server sono stati spenti ufficialmente nel 2015.

Il servizio era stato apprezzato dagli utenti della console e un revival su PS5 potrebbe permettere di offrire agli utenti una nuova area virtuale in cui incontrarsi in totale sicurezza, magari utilizzando anche PlayStation VR.

Dopo la chiusura ufficiale del progetto, si sono infatti rincorsi continuamente i rumor riguardante un nuovo PlayStation Home, che potesse sfruttare adeguatamente le ultime tecnologie disponibili: questo rinnovo sembrerebbe aver riacceso le speranze dei fan.

Non si tratta della prima volta che Sony sceglie di interessarsi al marchio di questa esclusiva: un precedente rinnovo era già accaduto pochi mesi fa.

Secondo quanto riportato da GamesRadar+, Sony ha deciso di rinnovare nuovamente il marchio della sua esclusiva PlayStation il 21 luglio, assicurandosene i diritti fino a ottobre 2028.

Naturalmente il rinnovo di un marchio non vuol dire necessariamente che un ritorno sia imminente, ma dato che si tratta del secondo rinnovo in pochi mesi è possibile immaginare che Sony stia prendendo in considerazione il ritorno di questo hub.

Gli utenti stanno speculando che un potenziale ritorno potrebbe accadere in occasione del lancio del successore di PlayStation VR, che potrebbe rappresentare l’occasione ideale per riunire insieme la community di PlayStation in un ambiente divertente e sicuro.

Alcuni giocatori immaginano che potrebbe essere proprio incluso con il prossimo visore per la realtà virtuale, per mostrare nel dettaglio tutte le sue potenzialità.

Ovviamente, fino a quando non arriverà un comunicato ufficiale da parte di Sony, è difficile sapere con certezza se PlayStation Home stia davvero per tornare in vita grazie a PS5.

Qualora dovessero arrivare delle conferme da parte dei diretti interessati, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine: per adesso vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni, in attesa di sapere con certezza quali piani ha la compagnia per questa esclusiva PlayStation.

Nonostante l’inevitabile chiusura dei server, secondo gli sviluppatori PlayStation Home è stato un enorme successo commerciale.

Uno degli autori ha infatti ribadito che i numeri non erano quelli di un progetto fallimentare, dato che all’apice erano presenti anche 3 milioni di utenti attivi.

Gli ex sviluppatori hanno tentato di proporre un nuovo mondo simile su PS4: il rinnovo del marchio sembrerebbe suggerire un imminente ritorno proprio su PS5.