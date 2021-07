PlayStation Store, svelati i Saldi Estivi: sconti su esclusive PS5

Tramite un post sul proprio blog ufficiale, PlayStation Store ha appena anticipato l’arrivo dei Saldi Estivi, che partiranno ufficialmente fra poche ore sul negozio digitale.

Le offerte dedicate all’estate includono una grande quantità dei videogiochi più apprezzati, tra i quali sono disponibili anche alcune esclusive PS5, come Returnal.

Queste promozioni sostituiranno ufficialmente Il Pianeta degli Sconti, i saldi che hanno messo a disposizione il prezzo più basso per alcuni imperdibili titoli e che termineranno domani.

Sono anche le ultime ore per poter approfittare dell’ultima promozione della settimana su un noto gioco survival: fra poco sarà infatti svelata la nuova offerta sullo store.

In questa occasione sono disponibili anche titoli next-gen, tra i quali sono incluse esclusive PS5 come Returnal, il sorprendente sparatutto in terza persona roguelike uscito solamente pochi mesi fa.

Gli amanti dei soulslike saranno inoltre felici di scoprire che tra le offerte sarà disponibile anche Demon’s Souls, il remake next-gen realizzato da Bluepoint Games.

Sono inoltre presenti ulteriori esclusive PlayStation, tra le quali segnaliamo Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che sarà scontato anche nella Ultimate Edition, versione che include anche il titolo originariamente uscito su PS4.

Non mancano inoltre tantissime offerte sui titoli third-party più venduti e apprezzati dal mercato, tra i quali segnaliamo la presenza di FIFA 21, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 e il recentissimo Mass Effect Legendary Edition.

Di seguito vi riporteremo una nostra piccola selezione delle tante offerte presenti nei Saldi Estivi anticipate da PlayStation sul proprio blog:

Returnal

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

FIFA 21

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Mass Effect Legendary Edition

Sackboy: Una Grande Avventura

Bloodborne

Call of Duty Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Dragon Ball Z Kakarot

Resident Evil 7: Biohazard

Yakuza Like a Dragon

Questi sono alcuni dei tantissimi titoli che saranno disponibili nei Saldi Estivi di PlayStation Store, che partiranno ufficialmente alle 12.00 di oggi.

La maggior parte dei Saldi Estivi terminerà il 4 agosto, ma durante la giornata saranno aggiunti ulteriori titoli per allungare ulteriormente le promozioni fino al 18 agosto.

In attesa che queste offerte siano ufficialmente disponibili, potete ancora approfittare degli sconti su tantissimi titoli a meno di 15 euro, tra i quali ci sono anche esclusive.

Inoltre, siete ancora in tempo per risparmiare fino al 60% su tantissimi contenuti aggiuntivi, tra i quali sono inclusi anche diversi season pass.

Tra le nuove offerte al momento è ancora assente una grande esclusiva che ha recentemente battuto anche FIFA 21, disponibile invece tra i Saldi Estivi.