PS5 Digital Edition ha un nuovo modello: ecco cosa cambia

Dai manuali forniti sul sito ufficiale PlayStation giapponese è emersa oggi l’esistenza di un nuovo modello di PS5 Digital Edition.

La versione digitale della console è priva di lettore Blu-ray e spinge tutto sulle vendite tramite PlayStation Store o sugli abbonamenti come PlayStation Plus.

Era stata anticipata la possibilità, nei mesi scorsi, di nuovi modelli di PS5, anche se in quel caso si parlava di modi per aggirare la scarsità di componenti.

La Digital Edition sta già vivendo un momento non proprio facilissimo, in correlazione con il prezzo dei giochi fisici per PS5 molto più economici dei digitali.

Stando alle scoperte dell’utente Twitter @Renka_schedule (via ResetEra) il sito ufficiale PlayStation ha fornito tutti i dettagli di un nuovo e inatteso modello di PS5 Digital Edition.

I cambiamenti apportati sembrerebbero due e sarebbero collegati alla produzione stessa della console di Returnal, non alle sue performance.

Il nuovo modello (CFI-1100B) ha un peso inferiore di circa 300 grammi rispetto a quello esistente (CFI-1000B).

Si tratta di un ritocco del 7% circa a confronto con il modello di PS5 Digital Edition lanciato soltanto lo scorso novembre.

In aggiunta, sempre dai manuali è possibile notare che Sony ha cambiato la vite con cui è possibile fissare la base della console.

La nuova vita è adesso a testa zigrinata e dovrebbe essere stata scelta poiché in grado di essere rimossa senza alcun attrezzo.

Le consegne nei negozi nipponici partiranno per la fine del mese, mentre il resto del mondo rimane a questo punto alla finestra.

Ricorderete che proprio la vite è stata al centro delle prime polemiche sul design quantomeno peculiare di PS5 lo scorso anno.

Intanto, però, è bene ricordare come – diversamente da Xbox Series S – questa console solo digitale di Sony non presenti differenze a livello di specifiche rispetto a quella “standard”.

Ciò non ha messo la casa giapponese al riparo dalle critiche, con alcuni analisti che non hanno ritenuto questa una mossa corretta.