Gioco gratis su Xbox questo fine settimana

Un gioco gratis fa gola a tutti, lo sappiamo bene, a prescindere che la piattaforma sia PC, Xbox, PlayStation o Nintendo.

Dopo aver discusso per giorni del tris piazzato da Epic Games Store a partire dalla prossima settimana, però, è tempo di dare un po’ di attenzione ai giocatori console.

Giacché ci siamo, potreste voler dare un’occhiata all’accoppiata di titoli gratuiti che potete portarvi a casa, sempre per PC, grazie al vostro abbonamento ad Amazon Prime – ma, affrettatevi, scadranno presto.

Per quanto riguarda il mondo console, come anticipavamo prima, questo fine settimana potete portarvi a casa un gioco gratis su Xbox.

Pensala come la chiave della città. Eccetto che è un continente e non una città. E che la chiave è metaforica.#TheElderScrollsOnline: Tamriel Unlimited è ora parte dei Free Play Days: https://t.co/fF0I9oXJF7 pic.twitter.com/1tYoytaxtb — XboxItalia (@XboxItalia) April 9, 2021

Come ci ricordano dall’account ufficiale di Xbox Italia, infatti, The Elder Scrolls Online fa parte della lineup di Free Play Days sulle console di Microsoft.

Tutto quello che dovrete fare per ottenerlo senza alcun costo è essere abbonati a Xbox Live Gold e riscattare la prova gratuita.

Dopodiché, vi ritroverete con uno degli MMO più ricchi e aggiornati degli ultimi anni, basato sulla proprietà intellettuale di Bethesda Game Studios e realizzato da ZeniMax Online nella vostra libreria.

The Elder Scrolls Online sarà un gioco gratis per i possessori di una Xbox One o una Xbox Series X|S fino al prossimo 13 aprile.

Di certo un buon momento per rimettere mano al gioco, ora che l’ultima espansione Flames of Ambition è stata appena resa disponibile.

Con quest’ultimo add-on, Black Drake Villa e The Cauldron hanno dato il via alla nuova stagione di ESO, per cui si tratta di una finestra ideale per spolparlo.

Se invece temete la mole di contenuti e non sapete neppure da dove iniziare, consultate questo nostro articolo in cui discutiamo com’è iniziare The Elder Scrolls Online così tardi.

Un bel modo anche per celebrare l’acquisizione da parte di Microsoft dell’intero gruppo ZeniMax Online, che adesso fa parte della famiglia Xbox.

Se invece siete interessati al mondo Nintendo, anche in questo caso abbiamo qualcosa di appetitoso per voi: un nuovo gioco gratis arrivato proprio pochi giorni fa.