Epic Games Store esagerato! Tre giochi gratis in arrivo

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis che gli utenti iscritti (gratuitamente) al suo negozio online possono riscattare a partire da oggi.

Come promesso la scorsa settimana, ecco che dalle ore 17:00 potete riscattare per tenere ad libitum in libreria e scaricare da adesso 3 out of 10: Season Two.

Questa la descrizione dell’avventura comedy di Terrible Posture, disponibile per il riscatto (dopodiché rimarrà per sempre vostro) fino al 15 aprile:

«Super poteri derivanti dalla caffeina, IA senzienti e studi di sviluppo rivali si frappongono tra Shovelworks Studios e il tentativo di realizzare un gioco che ottenga una valutazione migliore di 3 su 10. Sarà questa la stagione in cui finalmente ci riusciranno?»

Il titolo ha preso il posto di Tales of the Neon Sea, interessante puzzle adventure che speriamo abbiate fatto in tempo a riscattare.

I nuovi giochi gratis di questa settimana sono:

Deponia The Complete Journey

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

The First Tree

Deponia: The Complete Journey è un puzzle adventure comico che include «oltre 4 ore di commenti degli sviluppatori, una mappa del mondo di Deponia che permette la scelta di ogni capitolo del gioco, un completo sistema grafico di aiuto, schermate di aiuto per i minigiochi, un nuovo menu di lancio, nuovi oggetti collezionabili nascosti, supporto Linux, 6 nuovi brani composti e realizzati da Poki, e numerosi video dietro le quinte».

Basato sul best seller mondiale di Ken Follett, invece, The Pillars of the Earth «rielabora la storia del villaggio di Kingsbridge in una modalità interattiva totalmente rinnovata. Gioca nei panni di Jack, Aliena e Philip e modifica gli eventi del libro grazie all’esplorazione, alle decisioni che prenderai e ai dialoghi».

The First Tree è invece un gioco di esplorazione in terza persona che «ruota attorno a due storie parallele: una volpe in cerca della sua famiglia perduta e un figlio che desidera recuperare il legame con il padre in Alaska».

Il riscatto sarà disponibile a partire da giovedì 15 aprile, ore 17:00, una volta che 3 out of 10: Season Two sarà uscito dalle rotazioni.

Se siete curiosi di scoprire come stiano andando i titoli gratuiti di Epic Games Store quest’anno (e oltre), potete consultare la nostra news con tutti i giochi gratuiti lanciati dall’avvio dell’iniziativa ad oggi.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.