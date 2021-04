Amazon Prime vi regala due giochi gratis, ma affrettatevi

Con l’abbonamento ad Amazon Prime, forse non lo saprete, potete ricevere giochi gratis ogni mese attraverso l’iniziativa Twitch Gaming.

L’ultimo refresh mensile ha portato per tutto aprile ben cinque titoli, tra cui l’apprezzato soulslike bidimensionale Blasphemous.

Ma gli omaggi non sono finiti qui per quanto riguarda aprile, dal momento che potete riscattare da subito due giochi gratis aggiuntivi.

Tuttavia, le scadenze che porteranno alla sparizione dei due titoli a strettissimo giro, per cui dovrete affrettarvi per farli vostri.

Il primo gioco gratis è Optica, «un rompicapo visionario a base di logica e illusioni» di Glitch SBC altrimenti disponibile al prezzo di 8,19 euro.

Questo è il titolo per cui dovrete correre di più, poiché sarà tolto dalla lista dei giveaway di Amazon Prime già domani 9 aprile.

Il secondo gioco gratis è invece Escape Machine City: Airborne, un puzzle adventure in cui «sono passati due giorni da quando l’Air City, un tempo vibrante, è diventata completamente silenziosa e ora sembra volare da sola».

Il puzzle adventure di Big Loop Studios resterà riscattabile gratuitamente fino al prossimo 16 aprile, dopodiché vi costerà 3,99 euro.

Per riscattarli entrambi, non dovrete far altro che raggiungere la pagina di Twitch Gaming per gli abbonati ad Amazon Prime e cliccare sul tasto “riscatta gioco”.

Alla stessa pagina trovate decine di omaggi per alcuni dei titoli più giocati nell’ambito multiplayer (anche su console), per cui se siete utenti di Fall Guys, Rogue Company, GTA Online e via discorrendo.

Restando nell’alveo dei giochi gratis, vi raccomandiamo di non perdervi – sempre per PC – le new entry della settimana su Epic Games Store.

Se siete giocatori console, invece, non dimenticate i titoli offerti gratuitamente come parte del programma Play at Home per PS4 e PS5.