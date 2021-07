Gioco così popolare in beta che viene rinviato (ma potete provarlo gratis)

Un gioco è diventato così popolare durante la sua fase preliminare di beta da costringere gli sviluppatori a rinviarlo: aveva troppi utenti.

Il gioco in questione è un first-person shooter che vi ricorderà Portal, l’iconico franchise puzzle platform di Valve.

Non tutte le beta hanno esiti simili, come nel caso di Resident Evil Re:Verse, che fu tra le cause del rinvio a data da destinarsi per permettere a Capcom di sistemare il gioco il più possibile.

Non che con le demo vada sempre molto meglio: il flop di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è ancora davanti agli occhi dei giocatori.

We spent all night optimizing more but after talking to AWS, we learned our database (redis) can only handle 65,536 concurrent players (what we hit last night). So no optimizations matter yet. We are working on a queue system to let 65k ppl in until we remove this limitation. pic.twitter.com/SBDpzk0vTy

— Splitgate (@Splitgate) July 22, 2021