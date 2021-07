Epic Games Store, svelati due nuovi giochi gratis: c’è un FPS “mostruoso”

Epic Games Store ha svelato oggi il nuovo gioco gratis in arrivo la prossima settimana per i suoi utenti su PC.

Quello di Epic è l’unico giveaway con cadenza settimanale, e non dovrete possedere alcun abbonamento in stile PlayStation Plus per accedervi.

Si tratta soltanto delle ultime scelte di un programma inaugurato nell’ormai lontano 2018, con decine di giochi gratuiti distribuiti alla community.

Sulla base di questa iniziativa sono tante quelle simili che si stanno succedendo, addirittura su Nintendo Switch che storicamente vi è poco avvezza.

Da oggi alle ore 17:00 fino allo stesso orario di giovedì 29 luglio saranno disponibili senza alcun costo questi giochi:

Defense Grid: The Awakening

Verdun

Com’è consuetudine, non appena riscattati questi titoli diventeranno vostri e lo rimarranno per sempre, senza vincoli di tempo.

Per il turn-based Defense Grid: The Awakening non è la prima volta in un giveaway di Epic Games Store.

Ecco come viene descritto nella sua pagina ufficiale:

Defense Grid: The Awakening è il gioco tower defense definitivo in grado di attrarre giocatori con diversi livelli di abilità. Un’orda di nemici ti sta invadendo e toccherà a te, in qualità di giocatore, tentare di fermarla costruendo torri di fortificazione in modo strategico attorno alla loro base.

Verdun è un invece FPS storico con una vocazione multiplayer che vi porterà dritti nella Prima Guerra Mondiale.

Questa la sua descrizione:

La spietata guerra di trincea immerge te e la tua squadra in intense battaglie di attacco e difesa. Verdun è il primo FPS multigiocatore ambientato in una ricostruzione autentica della prima guerra mondiale che offre una rara esperienza sul campo di battaglia.

È stato svelato oggi infine il nuovo gioco gratis che potrà essere riscattato da giovedì 29 luglio e per un’intera settimana.

Si tratta di:

Mothergunship

Train Sim World 2

Mothergunship «combina il genere FPS con un frenetico diluvio di proiettili e ti offre un sistema di personalizzazione delle armi tra i più completi mai visti. Fabbrica armi mostruose, affronta boss enormi, e sconfiggi l’armata robotica aliena che ha conquistato la Terra».

Train Sim World 2 è invece un prodotto più “regolare, per così dire, in cui il giocatore dovrà padroneggiare «locomotive iconiche su servizi ad alta velocità, lunghi trasporti merci o traffico pendolare preciso e tirare fuori la tua creatività con gli strumenti di personalizzazione in questo sequel avanzato».

Per restare in tema di gratuità e abbonamenti, i giochi inclusi in PlayStation Plus per le console PS4 e PS5 a luglio sono stati appena resi disponibili.

Sempre parlando di “bonus” ma cambiando sponda, pure i Games With Gold di luglio per Xbox si sono appena fatti vedere, e i fan sono entusiasti per il ritorno di un classico Rare.

Xbox Game Pass si sta invece liberando gradualmente del concetto di console o PC, e ha appena lanciato uno dei suoi big su cloud.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.