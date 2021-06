Stranger of Paradise: FF Origin, problema risolto: demo disponibile su PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato uno degli annunci di punta rivelati da Square Enix nella propria conferenza E3 2021, che ha promesso di offrire una nuova visione per il famoso franchise.

Questo episodio è frutto di una collaborazione con Koei Tecmo e Team Ninja, già autori della Nioh Collection, con un titolo che seguirà lo stesso stile di gameplay e livello di difficoltà.

Il trailer è però già diventato un meme della community a causa del numero di volte in cui viene urlato il nome di Chaos: lo sceneggiatore ha ammesso che inizialmente nemmeno lui sapeva come mai i protagonisti fossero tanto arrabbiati.

Durante la presentazione è stato inoltre rivelato come nella stessa giornata sarebbe stata diffusa una versione dimostrativa su PS5, attraverso la quale gli utenti avrebbero potuto condividere le proprie prime impressioni con gli sviluppatori.

Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto: la demo è risultata infatti buggata e le segnalazioni dei videogiocatori si sono moltiplicate in rete, sottolineando come giocare alla versione dimostrativa fosse impossibile.

Gli sviluppatori avevano ammesso di essere a conoscenza dei problemi e di averne individuato la causa, promettendo che la demo sarebbe stata sistemata in tempi brevi.

We are aware that users are still experiencing issues with the Trial Version of #StrangerofParadise #FinalFantasy Origin. We have found the cause of the issue and it should be fixed soon. We will keep you updated.

Effettivamente gli autori di Nioh Collection hanno mantenuto la loro promessa, visto che pochi minuti dopo hanno comunicato di aver risolto ufficialmente il problema:

If you have already downloaded the #StrangerofParadise #FinalFantasy Origin Trial Version, the issue will be resolved by applying the update.

For those newly downloading the Trial Version, you will be able to play it as-is upon download. We apologise to have kept you waiting.

— STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) June 15, 2021