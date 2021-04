RE:Verse, la Open Beta è un disastro: cosa è successo?

Re:Verse è il titolo disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Resident Evil Village. Il gioco, totalmente multiplayer, è sviluppato per PC, PS4 e Xbox One, sebbene girerà anche su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità.

Ora, dopo la Closed Beta, è stato dato il via anche alla Open Beta, la quale sembra purtroppo aver creato non pochi problemi a tutti coloro che avevano intenzione di provarla con mano in queste ore.

Capcom ha infatti comunicato attraverso i consueti canali social della compagnia che i problemi con il servizio di matchmaking hanno optato per la sospensione della Open Beta fino a nuovo avviso.

【Regarding the RE:Verse OBT】 As we are still seeing issues with RE:Verse OBT matchmaking service, we have decided that until further notice to temporarily suspend the OBT to resolve the problem. We will continue to investigate, and we apologize for any inconvenience caused. — Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 8, 2021

“Continueremo a indagare, ci scusiamo per l’inconveniente”, recita il messaggio originale del publisher e sviluppatore nipponico (via Eurogamer.net).

Non è chiaro quando la beta tornerà disponibile per tutti i giocatori. Il periodo di prova avrebbe dovuto terminare alle 7 del mattino dell’11 aprile prossimo, sebbene non è da escludere che Capcom decida di estendere la durata del test. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che PlayStation e Capcom hanno da poco annunciato la data del nuovo showcase di Resident Evil Village, durante il quale potrebbe essere rilasciata anche la nuovo demo gameplay dedicata all’ottavo capitolo della saga di Biohazard: l’evento, che ovviamente seguiremo in diretta anche sulle pagine di SpazioGames, si svolgerà il 16 aprile a mezzanotte (e sarà sicuramente imperdibile).

Resident Evil Village arriverà in ogni caso sia su PS4 e Xbox One che su PS5, Xbox Series X|S e piattaforma PC. La data di uscita del gioco è sempre fissata per il prossimo 7 maggio di quest’anno.