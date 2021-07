Giochi gratis per Xbox nel fine settimana: c’è Battlefield

Xbox ha annunciato l’arrivo di tre nuovi giochi gratis nel fine settimana come parte dell’iniziativa Free Play Days.

Per aderire all’iniziativa avrete bisogno di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold.

Un giveaway dunque leggermente diverso rispetto a quello di Epic Games Store, dove l’accesso non è ristretto ad alcun abbonamento.

Tra i protagonisti del weekend di gioco gratuito abbiamo la serie Battlefield, che ha già messo a disposizione ben due capitoli su Amazon Prime Gaming.

Free Play Days: Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members can play Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, Battlefield 1, and Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game for free this weekend. Details here: https://t.co/dtDNy3EdAz

— Xbox Wire (@XboxWire) July 22, 2021