Il primo FPS next-gen svela il suo gameplay (e potete averlo gratis)

Bright Memory: Infinite è tornato a mostrare il suo gameplay next-gen e confermare l’uscita programmata per quest’anno.

Il gioco è in calendario per PC e Xbox Series X|S, e porterà la firma dello sviluppatore asiatico FYQD-Studio.

Si è trattato del primo FPS next-gen ad esibire il proprio gameplay nel discusso evento digitale Xbox di maggio 2020.

Già al tempo i pochi spezzoni resi pubblici dalla software house e dall’editore Playism avevano comunque destato un certo scalpore.

Infinite, il nuovo capitolo della serie Bright Memory per PC e Xbox Series X|S, si è fatto rivedere oggi in un trailer intitolato “Charging Night”.

La clip ribadisce che il lancio si verificherà su scala globale nel corso del 2021, anche se non chiude una data d’uscita concreta.

Per il momento, sono solo queste le versioni in arrivo ma lo sviluppatore ha già fatto sapere che un port sarà disponibile in una data successiva per PS5.

La buona notizia è che per chi ha sempre supportato la proprietà intellettuale ci sarà un modo di averlo senza spendere un euro.

Alla fine del trailer è stato infatti aggiunto che i giocatori che già posseggono il Bright Memory originale potranno effettuare un upgrade gratuito a questa nuova versione.

Bright Memory: Infinite è ambientato in una metropoli futuristica nell’anno 2036, nella quale uno strano fenomeno si è verificato nei cieli.

Gli scienziati non sanno dargli una spiegazione ed è per questo che la Supernatural Science Research Organization (SRO) ha inviato agenti in varie regioni per condurre indagini.

Questi scopriranno presto che il fenomeno è connesso ad un antico mistero e alla storia di due mondi, che sta per essere riportata a galla.

Nel video possiamo vedere evidentemente una regione ispirata al Giappone feudale, con un boss che sembra uscito più da Sekiro che da un FPS.

Ad ogni modo, un’esclusiva console da tenere d’occhio per Xbox Series X|S, che sotto il profilo degli shooter è già messa abbastanza bene.

Nel filone è da non dimenticare pure un’altra esclusiva, ovvero CrossFire X, la cui campagna è stata realizzata nientemeno che da Remedy.