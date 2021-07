Giochi gratis per Xbox nel fine settimana (e stimolano la creatività)

Xbox ha svelato i nuovi giochi gratis per il weekend, nel quale sarà possibile provare nuovi titoli senza costi aggiuntivi grazie al rinnovo dell’iniziativa Free Play Days.

Ricordiamo che gli eventi di giornate di gioco gratuito sono una delle iniziative disponibili esclusivamente per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold.

A differenza dei nuovi Games With Gold che saranno vostri per sempre, i titoli in questione sono disponibili a tempo limitato, ma avrete la possibilità di utilizzarli per tutto il fine settimana.

La scorsa settimana è stato messo a disposizione Battlefield 1, uno dei capitoli più apprezzati della serie, in preparazione del nuovo episodio in uscita.

Le ultime proposte di Xbox Free Play Days sono Space Engineers e Two Point Hospital JUMBO Edition, due titoli simulativi disponibili fin da ora per il download gratuito.

Space Engineers è un gioco sandbox open world nel quale bisognerà costruire navi spaziali, avamposti planetari e stazioni, per esplorare pianeti e raccogliere sufficienti risorse per la sopravvivenza.

Il titolo fantascientifico punta fortemente a stimolare la creatività dei giocatori, rendendo disponibile anche una modalità multiplayer per sopravvivere insieme ai vostri amici.

