Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come ottenerlo

Xbox ha deciso di regalare a sorpresa un nuovo gioco gratis per i suoi utenti, come bonus aggiuntivo per la promozione Games With Gold.

Questo significa che l’offerta è dunque usufruibile da tutti i giocatori che sono in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, per poter ottenere un gioco che sarà gratis per sempre.

Si tratta del secondo regalo a sorpresa nel giro di pochi giorni, dopo che è stato reso disponibile un ulteriore titolo gratuito, riscattabile sullo store tedesco anche da utenti italiani.

Ricordiamo inoltre che avete ancora la possibilità di ottenere gratuitamente un platform che ricorda un’esclusiva PlayStation, senza dunque alcun costo aggiuntivo.

Grazie alla nuova promozione di Xbox, se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold potrete scaricare gratuitamente MX Unleashed e rendere vostro questo gioco per sempre.

Il titolo è un gioco di corsa off-road realizzato da Rainbow Studios e rilasciato per la prima Xbox, ma che grazie alla retrocompatibilità potrà essere scaricato senza problemi anche su Xbox Series X e Series S.

La segnalazione è arrivata dall’utente Wario64 su Twitter, sempre molto attivo nel segnalare tutte le ultime offerte disponibili sugli store digitali per console e PC.

Normalmente il titolo costerebbe 14,99€ su Xbox Store, ma per i prossimi giorni Microsoft ha deciso di metterlo a disposizione gratuitamente per tutti i suoi abbonati.

Per poterlo fare vostro dovrete semplicemente dirigervi sulla pagina ufficiale di Xbox Store cliccando qui e successivamente sul pulsante Ottieni, dopo ovviamente esservi assicurati di aver fatto il login.

Se la procedura sarà andata a buon fine, avrete immediatamente la possibilità di installare il gioco sui vostri dispositivi preferiti in qualunque momento.

Si tratta di un vero e proprio ritorno per MX Unleashed: quasi un anno fa Xbox aveva infatti deciso di offrirlo in regalo con Games With Gold.

Gli abbonati a Xbox Game Pass dovrebbero inoltre affrettarsi: tre apprezzati titoli lasceranno il catalogo alla fine del mese.

In ogni caso, grazie alle nuove offerte Xbox Store gli utenti potranno risparmiare fino al 90% su moltissimi titoli, incluso il recentissimo Mass Effect Legendary Edition.