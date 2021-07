Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come averlo

In esclusiva per gli abbonati Gold, Xbox ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti un nuovo gioco gratis, che potrà essere vostro per sempre.

La promozione è valida per tutti coloro dispongono di un account con un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, facendo parte dei titoli messi in regalo grazie a Games With Gold.

Si tratta infatti di un titolo aggiuntivo che non fa parte dei giochi precedentemente annunciati, tra i quali è stato messo a disposizione anche Conker.

Gli utenti Game Pass avranno dunque a disposizione un ulteriore gioco gratis da aggiungere al loro ricco catalogo, che a luglio vedrà l’ingresso di altri due titoli.

Il nuovo gioco in regalo su Xbox Store grazie ai Games With Gold è Hydro Thunder Hurricane, un adrenalinico gioco di corse di motoscafi uscito su Xbox 360.

La segnalazione è arrivata dall’utente Wario64 su Twitter, sempre informato su tutte le ultime promozioni e offerte degli store online.

Hydro Thunder Hurricane is free on Xbox GWG Germany (login to your Gold account to claim) https://t.co/5Gr1XRSKNo pic.twitter.com/BEl4Pc8V0Y — Wario64 (@Wario64) July 15, 2021

La promozione è disponibile esclusivamente sulla versione tedesca di Xbox Store, tuttavia il titolo è riscattabile gratuitamente senza alcun costo aggiuntivo anche dagli utenti italiani e internazionali, a patto che possiedano un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold.

Per poter fare vostro questo titolo, basterà accedere via web alla pagina ufficiale in tedesco cliccando qui, per poi fare il login con il vostro account.

A quel punto non dovrete fare altro che cliccare sull’apposito pulsante per riscattare il gioco: se avrete fatto la procedura correttamente, Hydro Thunder Hurricane sarà vostro per sempre e potrete immediatamente installarlo sulla vostra console.

Se volete essere ulteriormente sicuri che la procedura sia andata a buon fine, al termine dell’operazione potrete consultare la pagina italiana del gioco: se avete seguito correttamente le nostre istruzioni, noterete che adesso avrete l’opzione per installare il gioco sui vostri dispositivi, naturalmente dopo aver fatto login sullo store.

Nel caso desideriate riscattare altri giochi gratis, grazie a GOG potrete scaricare senza costi aggiuntivi due classici, in onore del loro creatore recentemente scomparso.

Inoltre, per celebrare l’arrivo delle nuove promozioni sul loro store, avrete la possibilità di riscattare gratuitamente un platform poetico.

Gli appassionati degli sparatutto la prossima settimana avranno inoltre la possibilità di giocare gratis a Call of Duty Black Ops Cold War.