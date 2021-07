Ghost of Tsushima: l’isola di Iki potrebbe avere una sorpresa

Ghost of Tsushima Director’s Cut arriverà il 20 agosto prossimo su PS5 e PS4, dando così modo di giocare (o rigiocare) un piccolo classico nella sua versione migliore.

L’open world di Sucker Punch ambientato nel Giappone feudale ha infatti convinto critica e pubblico ai tempi della sua uscita, anche e soprattutto grazie a una storia appassionante e un’estetica invidiabile.

Pur non trattandosi di un sequel, che secondo alcune voci non confermate potrebbe arrivare entro l’anno, la Director’s Cut promette di includere alcune aggiunte niente male.

Nonostante ciò, il gioco avrebbe di recente fatto infuriare l’utenza PS5, per via di un pagamento di un extra non troppo gradito per effettuare l’upgrade alla versione next-gen.

Nonostante questo, su Reddit (via GamesRadar) un presunto quality tester avrebbe svelato in anteprima i contenuti del DLC di Ghost of Tsushima.

Più in particolare, il leaker avrebbe svelato dettagli riguardanti l’isola di Iki, la quale andrebbe ad aggiungere una gran quantità di ore di gioco, oltre a vari oggetti ed extra di non poco contro.

I dettagli forniti confermerebbero una lunghezza del DLC ferma a 15/20 ore di gioco circa.

Ma non solo: si parla anche dell’aggiunta di nuovi animali sull’isola, tra cui leopardi, scimmie e scoiattoli, oltre ovviamente al ritorno delle celebri volpi.

All’interno dello scenario sarebbe anche presente un vulcano, con l’isola di Ikishima che avrà le dimensioni pari a una piccola parte dell’isola principale di Tsushima.

Inoltre, dovrebbero fare capolino anche le torce, utili durante alcuni missioni che ci chiameranno ad esplorare alcune caverne.

Ovviamente, non trattandosi di note ufficiali consigliamo di non dare per certe le informazioni descritte poco sopra. Considerando che mancano in ogni caso poche settimane al rilascio del gioco, a breve scopriremo la verità (pad alla mano).

Ricordiamo che oltre a Ghost of Tsushima e Death Stranding, Sony avrebbe in mente di sottoporre altri giochi allo stesso trattamento.

Ma non solo: considerando che di recente la box art del titolo Sucker Punch è cambiata, in molti hanno dato il via a una serie di supposizioni relative alle piattaforme sulle quali il titolo potrebbe in futuro vedere la luce.

Dopotutto, l’avventura di Jin Sakai avrà presto anche un film live action tutto suo, ragion per cui il successo del franchise è assicurato.