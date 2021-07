Non solo Death Stranding e Ghost of Tsushima: altre Director’s Cut in arrivo?

Durante la giornata di ieri, per la gioia dei fan, Sony ha annunciato Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS4 e PS5.

In maniera del tutto simile all’originale action adventure open world ambientato nel Giappone feudale e realizzato da Sucker Punch, questa nuova edizione dovrebbe bissare il gioco uscito lo scorso luglio del 2020.

Del resto, la Director’s Cut era stata anticipata dalla classificazione presso l’ESRB, ragion per cui gli appassionati non sono rimasti particolarmente sorpresi.

Ben altro stupore invece quello nei confronti di Death Stranding Director’s Cut, annunciato da Hideo Kojima alcune settimane fa in occasione della Summer Game Fest.

A quanto pare, i due titoli sopraccitati potrebbero non essere gli unici rifacimenti che vedremo su PS5.

Parlando su Twitter (via PSU), Hermen Hulst di Sony ha infatti lasciato intendere che potemmo aspettarci altre Director’s Cut in futuro:

Le nostre versioni Director’s Cut offriranno tutti nuovi contenuti e, su PS5, sfrutteranno le funzionalità avanzate dell’hardware.

Parlando genericamente al plurale, sembra più che ovvio che Ghost of Tsushima e Death Stranding possano essere solo l’inizio di una serie di uscite a tema.

Ad ogni modo, nulla esclude anche possa trattarsi di un semplice errore di battitura da parte di Hulst, cosa piuttosto frequente su Twitter.

Dal canto nostro, siamo certamente più propensi a pensare che PlayStation possa tranquillamente dare il via a vere e proprie riedizioni dei suoi più grandi successi, soppiattando così la visione legata alle classiche remastered.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima Director’s Cut arriverà il 20 agosto per PS4 e PS5, con tanti contenuti speciali al seguito.

Ma non solo: sempre ieri l’acquisizione di Nixxes ha lasciato intendere che il primo titolo a cura del team ad approdare su PC potrebbe essere un piccolo classico dell’era PS4.

Se invece volete saperne di più sulla «nuova» avventura di Sam Porter Bridges, recuperate il nostro speciale in cui facciamo il punto della situazione.