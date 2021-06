Ghost of Tsushima, la box art è cambiata (e c’è una sorpresa)

Ghost of Tsushima è sicuramente una delle nuove IP più sorprendenti tra quelle in mano a Sony e PlayStation.

Il gioco, disponibile da meno di un anno, ha infatti venduto oltre 6.5 milioni di copie fin dal suo lancio nel luglio 2020 come esclusiva PS4.

Ora, sembra che sia stata rilasciata una nuova box art per Ghost of Tsushima, la quale aggiunge un logo precedentemente assente nella versione originale.

Il marchio dei PlayStation Studio ha infatti preso il posto della classica scritta «Only for PlayStation». Poco sotto, l’immagine che testimonia il cambiamento.

Questo dettaglio in realtà è molto importante, visto che potrebbe stare a significare che il gioco potrebbe approdare anche su PC in data da destinarsi.

Ma non solo: sulla cover del gioco viene menzionata anche la componente multiplayer, aggiunta con l’update 1.1.

Staremo a vedere se nei prossimi mesi Sony deciderà di annunciare l’arrivo del gioco con protagonista Jin Sakai anche su personal computer, come accaduto del resto anche con Days Gone e Horizon Zero Dawn.

Avete già letto in ogni caso anche che Ghost of Tsushima arriverà presto anche sul grande schermo?