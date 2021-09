Ghost of Tsushima, il nuovo update “migliora” la feature più amata

Ghost of Tsushima Director’s Cut è disponibile da pochi giorni su PS5, una versione in grado di apportare al gioco base varie migliorie al comparto grafico, oltre ad altre profondamente strutturali.

Il team Sucker Punch ha non solo sfruttato il feedback aptico del DualSense per rendere l’esperienza ancora più immersiva, ma ha anche affinato alcune meccaniche viste nell’edizione PS4.

Del resto, nella nostra recensione pubblicata ovviamente sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato che il gioco «è a tutti gli effetti l’edizione definitiva di un gioco che ha saputo sorprendere tutti grazie alla potenza della nuova console Sony.»

Anche la patch rilasciata alcune ore fa ha portato alcuni cambiamenti di rilievo, a cui ora se ne aggiunge ora uno molto, ma molto più importante (in base all’ottica da cui lo guarda, ovviamente).

Tra le caratteristiche migliori del gioco, ne spicca una in grado di coinvolgere qualsiasi giocatore: stiamo ovviamente parlando delle volpi.

Le simpatiche creature a quattro zampe accompagnano il giocatore verso i Santuari Inari, rivelandosi quindi particolarmente utili (e simpatiche).

Ora, un nuovo aggiornamento di Ghost of Tsushima ha permesso alle volpi di essere “aggiornate”, facendo addirittura alcune movenze inedite a seguito delle nostre attenzioni.

L’account “Can You Pet The Dog” (via GameSpot) sottolinea infatti che le volpi ora battono felicemente le zampe a terra in attesa di una meritata carezza sotto la pancia.

A recent update for Ghost of Tsushima added unique fox animations. Now the foxes happily tap their feet in anticipation of pets, and players can also enjoy brand-new belly rubs. pic.twitter.com/eRTim9gvsd

— Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) September 3, 2021