Ghost of Tsushima Director’s Cut, l’ultima patch cambia cose interessanti

Ghost of Tsushima Director’s Cut è da poco disponibile su PS5, portando al gioco base non solo migliorie al comparto tecnico grazie alla potenza della console, ma anche varie migliore strutturali a cui ora se ne aggiungono altre con la nuova patch.

Sucker Punch ha infatti sin sa subito confermato di voler sfruttare il feedback aptico del DualSense per rendere l’esperienza ancora più immersiva.

Nella nostra recensione, pubblicata poche settimane fa, vi abbiamo spiegato che il titolo «è a tutti gli effetti l’edizione definitiva di un gioco che ha saputo sorprendere tutti grazie alla potenza della nuova console Sony.»

La nuova release del gioco include infatti anche l’espansione sull’Isola di Iki, con nuovi luoghi e racconti da completare.

Ora, come riportato anche su ResetEra, gli sviluppatori hanno rilasciato la patch 2.08 del loro gioco ambientato nel Giappone Feudale, la quale apporta alcune piccole correzioni al gioco.

Poco sotto, il messaggio rilasciato da Sucker Punch attraverso il loro account Twitter ufficiale:

La patch 2.08 per Ghost of Tsushima Director’s Cut è da ora disponibile per tutti i giocatori.

Questo aggiornamento migliora il tempo di caricamento per la visualizzazione dei cosmetici nei menu su PS5.

La patch ripristina anche i prompt dei pulsanti colorati, oltre a varie regolazioni delle Leggende e ulteriori correzioni di bug.