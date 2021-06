Ghost of Ikishima, annuncio in arrivo? Spunta un grosso indizio

Mentre si continuano a diffondere in rete le voci di corridoio su Ghost of Ikishima nelle ultime ore è emerso un grosso indizio che potrebbe averne confermato la produzione.

Un dominio web legato proprio a questo nuovo capitolo dell’IP Ghost of Tsushima è stato infatti registrato, il che potrebbe significare come un annuncio potrebbe arrivare anche in tempi brevi.

Un noto insider aveva svelato per la prima volta l’esistenza di questo titolo solo pochi giorni fa, anticipando anche una possibile data di lancio prevista già per il 2021.

Non solo, ma si pensa che Sony potrebbe ufficialmente svelare questo capitolo in un nuovo evento PlayStation, di cui ci sarebbe già una data, non ancora confermata.

Ghost of Ikishima ora ha un dominio web registrato.

L’identità del dominio registrato è sconosciuta, dato che è stata nascosta al pubblico per motivi di privacy: tuttavia, come riportato anche da Game Rant, sembra molto probabile che della registrazione si sia occupata proprio Sony.

Provando ad accedere all’indirizzo ghostofikishima.com, saremo rimandati alla pagina ufficiale dedicata ai giochi per PS4, il che suggerirebbe che non si tratterà di un titolo next-gen.

Al momento sappiamo solo che dovrebbe trattarsi di un capitolo expandalone della serie, non dissimile da quanto avvenuto, per esempio, con Uncharted L’Eredità Perduta.

Se la voce relativa ad un lancio nel 2021 dovesse essere confermata, sembra molto probabile che l’annuncio possa arrivare in tempi brevissimi, probabilmente proprio nell’evento PlayStation che, secondo i rumor, dovrebbe avvenire fra pochi giorni.

In ogni caso, è probabile che l’avventura possa svolgersi nell’omonima Isola di Iki, che anche nella vita reale non è molto distante da Tsushima.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Sony e Sucker Punch, vi invitiamo come sempre a prendere questa voce di corridoio con le dovute precauzioni: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena riusciremo a scoprirne di più.

Ad ogni modo, non dovrebbe essere l’unica novità legata al franchise in arrivo: Ghost of Tsushima Director’s Cut sarebbe in arrivo anche su PS5.

Inoltre, l’avventura di Jin Sakai potrebbe essere presto in arrivo anche su PC, stando ad un indizio decisamente significativo.

La box art del gioco è stata infatti modificata, rimuovendo la dicitura che indicava come fosse un’esclusiva PlayStation.